Tužilaštvo zatražilo pritvor za petnaestogodišnjakinju iz Tuzle: Osumnjičena za pokušaj ubistva

Tužilaštvo TK zatražilo je jednomjesečni pritvor za petnaestogodišnjakinju osumnjičenu za pokušaj ubistva i nanošenja teških povreda.

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Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za maloljetnike Opštinskog suda u Tuzli da odredi jednomjesečni pritvor petnaestogodišnjoj djevojčici iz Gornje Tuzle zbog sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.

U ovom slučaju oštećene su dvije djevojčice iz Osnovne škole „Gornja Tuzla“.

Prema maloljetnici je donesena naredba o pokretanju pripremnog postupka, a osumnjičena je da je 4. septembra u prostorijama škole upotrijebila nož i dvjema djevojčicama nanijela više povreda.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona će sa istražiteljima Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla nastaviti provoditi istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovog događaja.

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona naveli su da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, nisu u mogućnosti iznositi bilo kakve detalje o ovom predmetu.

Podsjetimo, težak incident dogodio se u školskom dvorištu u Tuzli kada je maloljetnica (15) hladnim oružjem povrijedila dvije djevojčice (14).