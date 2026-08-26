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Ekološki incident podigao prašinu: Ministar Vedran Lakić zatražio ostavku rukovodstva TE "Tuzla"

Ekološki incident podigao prašinu: Ministar Vedran Lakić zatražio ostavku rukovodstva TE "Tuzla"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Federalni ministar Vedran Lakić zatražio je ostavku rukovodstva TE "Tuzla" zbog ekološkog incidenta i povećane emisije čvrstih čestica koje ugrožavaju zdravlje građana.

Ministar Lakić zatražio ostavku rukovodstva TE Tuzla Izvor: EP BIH

Federalni ministar rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva Termoelektrane "Tuzla" da podnese ostavku zbog povećane emisije čvrstih čestica, ističući da ničija funkcija ne može da bude važnija od zdravlja ljudi i bezbjednosti energetskog sistema.

Lakić je rekao da je cilj da se zašititi život i zdravlje građana Tuzle, Lukavca, Živinica i okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane uz potpuno bezbjedan rad kompletnog postrojenja.

Ministar se danas sastao sa rukovodstvom federalne "Elektroprivrede" i Termoelektrane "Tuzla", uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora.

Sastanku je prethodio skup mještana naselja koja gravitiraju Termoelektrani "Tuzla" zbog posljednjeg ekološkog incidenta u termoelektrani, izazvanog kvarom na elektrofilteru zbog korištenja nekvalitetnog uglja.

Nakon toga su brojna domaćinstva ostala prekrivena slojem prašine, a njihovo zdravlje je dodatno narušeno.

Od federalne "Elektroprivrede" zatražena je potpuna analiza uzroka svih događaja u vezi sa lošim upravljanjem sistema sa prijedlogom mjera.

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Tagovi

Tuzla termoelektrana

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