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Napad ispred škole dobija sudski epilog: Tužilaštvo otvorilo pripremni postupak protiv petnaestogodišnjakinje

Napad ispred škole dobija sudski epilog: Tužilaštvo otvorilo pripremni postupak protiv petnaestogodišnjakinje

Autor Dušan Volaš
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Petnaestogodišnja djevojčica, koja se sumnjiči da je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije četrnaestogodišnjakinje, predata je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Prema osumnjičenoj maloljetnici otvoren je pripremni postupak, a dalje mjere i radnje biće sprovedene u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH, zvanično je iz ove pravosudne institucije.

S obzirom na to da su u ovaj slučaj direktno umiješane isključivo maloljetne osobe – i osumnjičena i oštećene djevojčice – iz Kantonalnog tužilaštva naglašavaju da nisu u mogućnosti da iznose više detalja o samom događaju, kao ni o daljem toku postupka, a sve u cilju nužne zaštite djece i maloljetnika.

Podsjećamo, policiji je juče prijavljen teški incident ispred školske ustanove u Gornjoj Tuzli, kada je petnaestogodišnjakinja upotrebom hladnog oružja nanijela povrede dvjema četrnaestogodišnjim djevojčicama.

Nakon napada, povrijeđene učenice su vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla hitno prevezene u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, gdje im je ukazana neophodna ljekarska pomoć.

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