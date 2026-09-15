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Tužilaštvo istražuje napad u Tuzli: Da li je osumnjičena djevojčica prethodno bila žrtva vršnjačkog nasilja?

Tužilaštvo istražuje napad u Tuzli: Da li je osumnjičena djevojčica prethodno bila žrtva vršnjačkog nasilja?

Autor Dušan Volaš
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Kantonalno tužilaštvo u Tuzli sprovodi istražne radnje o događaju u školi u Gornjoj Tuzli kada je 15-godišnjakinja povrijedila maloljetnu osobu, a posebno se provjeravaju informacije da je bila izložena vršnjačkom nasilju.

Tuzla Izvor: Shutterstock

Iz Kantonalnog tužilaštva su naveli da se provjere sprovode u odvojenom predmetu saslušanjem osoba koje o tome imaju relevantna saznanja, pribavljanjem potrebne dokumentacije i drugih relevantnih podataka. Treba da budu utvrđene sve okolnosti da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba ima elemenata krivičnog djela, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka.

"Kantonalno tužilaštvo i Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona u potpunosti postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH", naveli su iz Tužilaštva.

Podsjetili su da je sudija za maloljetnike Opštinskog suda Tuzla odredio jednomjesečni pritvor petnaestogodišnjakinji iz Gornje Tuzle zbog sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških povreda, u kojima su povrijeđene dvije djevojčice iz iste škole.

Opštinski sud je odredio pritvor na prijedlog tužioca Kantonalnog tužilaštva, a prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak. Iz Tužilaštva su napomenuli da se pritvor prema maloljetniku predviđa kao krajnja mjera, uz zadovoljavanje svih opštih i posebnih razloga za određivanje pritvora, što je u konkretnom predmetu slučaj.

Djevojčici je stavljeno na teret da je 4. septembra u prostorijama Osnovne škole "Gornja Tuzla" nožem nanijela teške povrede opasne po život jednom maloljetnom licu, te pokušala nanijeti teške povrede drugom maloljetnom licu.

Podsjećamo, građani Tuzle najavili su za srijedu, 16. septembra, protest ispred zgrade Tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo činjenicom da je petnaestogodišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.

Građani su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta.

Građani zahtijevaju da institucije hitno preispitaju potrebu njenog daljeg pritvora i razmotre mogućnost da se brani sa slobode, uz nadzor roditelja, te da je djevojčici potrebna stručna pomoć i psihološka podrška. 

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Tagovi

Tuzla vršnjačko nasilje djevojčica

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