Protest u Tuzli: Traže preispitivanje pritvora 15-godišnjakinje osumnjičene za napad nožem

Građani su se okupili ispred Tužilaštva TK i zatražili preispitivanje pritvora 15-godišnjakinje osumnjičene da je nožem povrijedila dvije djevojčice.

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Neformalna grupa građana okupila se danas u blizini Tužilaštva Tuzlanskog kantona u Tuzli, tražeći preispitivanje odluke o pritvoru 15-godišnje učenice Osnovne škole „Gornja Tuzla“, osumnjičene da je nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje.

Okupljeni su, osim preispitivanja pritvora, zatražili i konkretnije mjere nadležnih institucija u prevenciji i sprečavanju vršnjačkog nasilja.

Okupljanje je organizovano na inicijativu građana okupljenih u facebook grupi „Grad Tuzla“, koja ima više od 30.000 članova.

„Smatramo da djevojčica ne treba biti u pritvoru“

Jedan od prisutnih bio je Omer Isović, koji je rekao da okupljeni ne smatraju da maloljetna djevojčica treba da bude u pritvoru.

„Želim prije svega povrijeđenim djevojčicama zaželjeti brz oporavak, a njihovim roditeljima da kroz sve ovo lakše prođu. Razlog okupljanja je to što tuzlanska javnost smatra da djevojčica ne treba biti u pritvoru, prije svega jer se radi o maloljetnoj osobi“, rekao je Isović, a prenosi Klix.

On je naveo da su, prema informacijama kojima raspolaže, povrede jedne od djevojčica okarakterisane kao lakše tjelesne povrede, uz napomenu da su se u javnosti ranije pojavile različite informacije o težini povreda.

„Ako uzmemo u obzir sve okolnosti, činjenicu da je riječ o maloljetnom djetetu, smatramo da nema potrebe za dužim zadržavanjem. Ako sistem nije zaštitio djevojčicu od prijavljenog vršnjačkog maltretiranja ili nasilja, kako god to nazvali, došli smo u situaciju da je ona sada pritvorena“, rekao je Isović.

Dodao je da su ga kontaktirali i pojedini nastavnici Osnovne škole „Gornja Tuzla“, koji su mu, kako tvrdi, rekli da je djevojčica trebala biti učenica generacije.

Isović smatra da bi i Tužilaštvo TK trebalo da preispita odluku o pritvoru, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.

„Ne opravdavamo ono što je uradila“

Danijela Huremović, članica neformalne grupe „Grad Tuzla“, rekla je da je na okupljanje došla kako bi izrazila nezadovoljstvo radom sistema koji, prema njenim riječima, nije adekvatno reagovao na navode o ranijem nasilju.

Ona je istakla da treba imati u vidu da je riječ o djetetu čiji emocionalni razvoj još nije završen, kao i da navode o ranijem prijavljivanju nasilja nad njom treba ozbiljno razmotriti.

„Treba imati na umu da je dijete, prema navodima, prijavljivalo nasilje te da nije dobilo adekvatnu zaštitu. Zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta, gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno je išla u školu u kojoj je, kako se navodi, doživljavala različite uvrede, prijetnje i omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu“, rekla je Huremović.

Naglasila je da okupljeni ne opravdavaju postupak osumnjičene, ali smatraju da treba preispitati da li je pritvor bio neophodan.

„Ne opravdavamo čin koji je uradila, ali želimo pitati da li se mogla poduzeti neka manje štetna mjera za dijete, a da se ne ide s krajnjom mjerom, u ovom slučaju pritvorom. Tražimo da se preispita, u skladu sa zakonom i procedurama, da li je moguće ukinuti pritvor“, navela je Huremović.

Ona je ukazala i na potrebu hitnog reagovanja institucija u slučajevima vršnjačkog nasilja.

„Suočavamo se s tim da nam djeca rade krivična djela za koja smo ranije gledali da se dešavaju samo u filmovima. Da li ćemo dozvoliti da djeca sama sebe štite i da uzimaju pravdu u svoje ruke? Gdje su svi ti stručnjaci i radnici u školama, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama? To je ključno pitanje kada radimo s djecom“, zaključila je Huremović.

Četiri zahtjeva

Okupljeni građani predstavili su i četiri zahtjeva koja žele uputiti javnosti, vlastima i institucijama.

Prvi se odnosi na preispitivanje odluke o pritvoru 15-godišnjakinje i razmatranje mogućnosti primjene manje štetne mjere, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Drugim zahtjevom traže hitno održavanje sjednice Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj bi bile utvrđene konkretne mjere, zaključci i prijedlozi za unapređenje zaštite djece.

Trećim zahtjevom traži se nadogradnja jedinstvenog sistema za prijavljivanje nasilja koje djeca trpe, kako bi prijavljivanje bilo jednostavno i dostupno, a institucije imale obavezu pravovremeno reagovati na svaku prijavu.

Četvrti zahtjev odnosi se na formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja, ukoliko takvo tijelo već ne postoji.