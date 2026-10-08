Potvrđena optužnica protiv sedam osoba za požar u Domu penzionera u Tuzli

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba zbog požara u Domu penzionera u kojem je poginulo 17 štićenika.

Izvor: Shutterstock

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva protiv sedam lica zbog požara u Domu penzionera u Tuzli u kojem je poginulo 17 štićenika, dok je više njih povrijeđeno.

Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Doma penzionera Mirsada Bakalovića, šefa Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i člana Upravnog odbora Zinaide Razić Halilović i referenta protivpožarne i zaštite na radu u Domu Mustafe Azabagića, saopšteno je danas iz ovog suda.

Potvrđena je optužnica protiv odgovornih lica iz firme "Inproz" Tuzla - Nedima DŽambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, u svojstvu stručnog tima pri izradi Procjene ugroženosti od požara za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine.

Sud je potvrdio optužnicu i protiv inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona Ibrahima Sarajlića.

Oni se terete da su od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

Bakalović se tereti i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Oni su kao službena i odgovorna lica, nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i, uopšte, ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, izazvali opasnost po živote ljudi, što je uzrokovalo smrt više lica.

Požar je izbio 4. novembra prošle godine.