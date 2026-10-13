logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa pravoslavne crkve u Tuzli ukraden bakarni oluk dug tri metra

Sa pravoslavne crkve u Tuzli ukraden bakarni oluk dug tri metra

Autor Haris Krhalić
0

Sa Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dug oko tri metra.

Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli Izvor: Shutterstock

Sa objekta Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko tri metra, a policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da je krađa prijavljena danas oko 9 časova u Policijskoj stanici Centar u Tuzli.

Prema prijavi, nepoznata osoba ili više njih otuđili su oluk sa hrama u prethodnih nekoliko dana.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla preduzimaju potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju slučaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

krađa Tuzla crkva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ