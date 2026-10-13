Sa pravoslavne crkve u Tuzli ukraden bakarni oluk dug tri metra

Sa Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dug oko tri metra.

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Sa objekta Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko tri metra, a policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da je krađa prijavljena danas oko 9 časova u Policijskoj stanici Centar u Tuzli.

Prema prijavi, nepoznata osoba ili više njih otuđili su oluk sa hrama u prethodnih nekoliko dana.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla preduzimaju potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju slučaja.