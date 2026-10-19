Napad na maloljetnika u Brčkom: Više osoba učestvovalo u premlaćivanju, jedna uhapšena

Policija Brčko distrikta provodi istragu povodom fizičkog napada na maloljetnika kojeg je, prema navodima iz prijave, u petak 16. oktobra pretuklo više nepoznatih osoba.

Izvor: Policija Brčko distrikta

Odmah po zaprimanju prijave, policijski službenici su izašli na teren i preduzeli sve potrebne mjere na utvrđivanju činjenica i rasvjetljavanju okolnosti ovog događaja. Dosadašnjim aktivnostima utvrđena je osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo laka tjelesna povreda.

Tokom policijskog postupanja na terenu jedna osoba je uhapšena, i to zbog počinjenih prekršaja drskog ponašanja i ometanja vršenja službenih poslova i zadataka u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Iz policije navode da rad na ovom slučaju i dalje traje, te da će se o svim detaljima i konačnom ishodu zvanično oglasiti po okončanju svih istražnih radnji.