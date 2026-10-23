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Uhapšen Teslićanin zbog ranjavanja sugrađanina

Uhapšen Teslićanin zbog ranjavanja sugrađanina

Autor Haris Krhalić
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Pripadnici PU Doboj uhapsili su Z.Š. iz Teslića zbog sumnje da je vatrenim oružjem povrijedio sugrađanina. Pretresom kuće pronađeni puška i municija.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Lice iz Teslića čiji su inicijali Z.Š. uhapšeno je nakon što je iz vatrenog oružja povrijedilo sugrađanina, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Hapšenje je izvršeno u srijedu, 21. oktobra, a povrijeđeno lice je zbrinuto u dobojskoj bolnici.

Policija je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću juče izvršila pretres kuće koju koristi Z.Š, prilikom čega je pronađena vazdušna puška sa dijabolama, dva poklopca zatvarača za automatsku pušku, optički nišan i municija za lovačko oružje.

Po kompletiranju predmeta protiv uhapšenog će biti dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima izazivanje opšte opasnosti i neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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Tagovi

Teslić hapšenje ranjavanje

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