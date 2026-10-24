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Narodna skupština Republike Srpske obilježava 35 godina postojanja: Svečanost počela polaganjem vijenaca na Palama

Narodna skupština Republike Srpske obilježava 35 godina postojanja: Svečanost počela polaganjem vijenaca na Palama

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Svečanost povodom 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske počela je polaganjem vijenaca na spomenik „Sabornost“ na Palama.

Narodna skupština Republike Srpske obilježava 35 godina Izvor: Srna

Vijence su položili zvaničnici Republike Srpske, među kojima su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Vijence su položile i druge delegacije, odajući počast onima koji su učestvovali u stvaranju i očuvanju Republike Srpske i njenih institucija.

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine, kada su srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini SR BiH usvojili dokumente kojima je započet proces formiranja posebne skupštine srpskog naroda u BiH.

Tokom 35 godina postojanja, Narodna skupština bila je mjesto donošenja najvažnijih odluka za Republiku Srpsku, uključujući odluke koje su oblikovale njen ustavni i politički položaj.

Stevandić: Dokazali smo svoj subjektivitet i istrajnost

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je parlament tokom tri i po decenije postojanja dokazao subjektivitet i istrajnost Republike Srpske, kao i sposobnost njenih institucija da odgovore na brojne izazove.

On je naglasio značaj očuvanja institucija i kontinuiteta njihovog rada, ističući da je Narodna skupština imala važnu ulogu u političkom i institucionalnom razvoju Republike Srpske.

Minić: Jubilej nosi snažnu poruku o važnosti očuvanja institucija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je obilježavanje 35 godina Narodne skupštine prilika da se podsjeti na istorijski put Republike Srpske i značaj institucija koje su nastale u složenim političkim okolnostima.

Minić je istakao da je očuvanje institucija i njihovog kapaciteta za djelovanje važno za stabilnost i budući razvoj Republike Srpske.

Obilježavanje jubileja nastavljeno je prigodnim aktivnostima i podsjećanjem na događaje koji su obilježili osnivanje i rad Narodne skupštine Republike Srpske.

Dodik: Narodna skupština donosila ključne odluke za Srpsku

Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je danas na Palama da je Narodna skupština Republike Srpske, donoseći zakone i uspostavljajući institucije, i u miru i u ratu imala ključnu ulogu u stvaranju i očuvanju Srpske.

Dodik je istakao da Pale, kao mjesto od posebnog značaja za nastanak Republike Srpske, zaslužuju da se jubilej 35 godina od formiranja Narodne skupštine obilježi na odgovarajući način.

"Narodna skupština je stvorena kao politički odraz naroda Republike Srpske, da se odbrani, a ne da napada", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Palama i dodao da je obilježavanje 35 godina od osnivanja Narodne skupštine prilika da se istorijski događaji sagledaju u kontekstu vremena u kojem su nastali i da se istakne značaj institucije koja je učestvovala u donošenju najvažnijih odluka za Republiku Srpsku.

(Mondo)

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