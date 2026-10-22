Odgovor na optužbe za odliv vozača iz BiH: Forto poručuje da prebacivanje krivice neće riješiti problem Šengena

Pitanje boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru nije pitanje saobraćajnih propisa Bosne i Hercegovine, već pravila Evropske unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Ova reakcija uslijedila je nakon oštrih optužbi rukovodstva Konzorcijuma „Logistika BiH“ da je upravo ovo ministarstvo najodgovornije za ubrzano iseljavanje domaćih prevoznika, profesionalnih vozača i logističkih kapaciteta iz BiH.

Ministar komunikacija i transporta Edin Forto istakao je da razumije nezadovoljstvo prevoznika, ali da prebacivanje cjelokupne odgovornosti na jedno ministarstvo neće riješiti problem kojim upravlja Evropska unija.

"Prijevoznici imaju ozbiljne probleme i potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo. Od početka sam govorio da ljudi koji voze našu robu širom Evrope moraju imati mogućnost da normalno rade svoj posao. Ali važno je da javnost zna šta možemo riješiti mi, šta druge institucije u Bosni i Hercegovini, a o čemu odlučuje Evropska unija", naveo je Forto.

Iz Ministarstva naglašavaju da pravilo o dozvoljenih 90 dana boravka u periodu od 180 dana ne donosi niti može mijenjati bh. ministarstvo, jer o primjeni i eventualnim izuzecima odlučuju nadležne institucije EU i države članice. Podsjećaju i da su Evropskoj komisiji predložene privremene mjere za fleksibilniju primjenu ovog pravila, dok je hrvatskoj strani ponuđen operativni model prilagođavanja evidencije ulazaka i izlazaka.

Kao prvi konkretan rezultat navodi se odluka Hrvatske da od 23. septembra omogući profesionalnim vozačima iz BiH podnošenje zahtjeva za posebne vize, što iako nije sistemsko rješenje za cijeli Šengen, pokazuje da se kroz razgovore mogu ostvariti pomaci.

Osim toga, iz Ministarstva navode da su preduzete mjere iz njihove neposredne nadležnosti — uveden je elektronski CEMT sistem, unaprijeđeno izdavanje međunarodnih saobraćajnih dozvola, omogućeno izdavanje treće registarske tablice, unaprijeđen sistem kvalifikacionih kartica i pokrenuto pristupanje Protokolu o elektronskom tovarnom listu (e-CMR).

Kada je riječ o zahtjevima za smanjenje fiskalnih opterećenja, povratu akciza, carinskim procedurama i putarinama, iz Ministarstva napominju da su za te oblasti nadležni Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetske vlade i druge institucije.

Prevoznici tvrde: Četiri godine šaljemo zahtjeve, konkretnih mjera nema

S druge strane, iz Konzorcijuma „Logistika BiH“ prethodno su poručili da je Ministarstvo komunikacija i transporta, kao krovna institucija za kreiranje i koordinaciju transportne politike, najodgovornije za masovan odliv vozača i prevoznika.

Prema njihovim navodima, proces odliva kapaciteta dodatno je ubrzan tokom ove godine.

"Transportni sektor je za četiri godine Ministarstvu komunikacija i transporta dostavio 18 zahtjeva i prijedloga, ali nijedna od ključnih mjera rasterećenja poslovanja nije realizovana na način koji bi prevoznicima donio očekivano, neposredno i mjerljivo smanjenje troškova", istakli su iz Konzorcijuma.

Oni upozoravaju da se u javnosti stalno predstavljaju procenti realizacije, formirane radne grupe i održani sastanci, dok istovremeno susjedne zemlje i članice EU razvijaju efikasne mehanizme za privlačenje i angažovanje profesionalnih vozača.

Zbog toga je Konzorcijum „Logistika BiH“ definisao dva ključna strateška cilja: uspostavljanje jedinstvenog i kredibilnog institucionalnog djelovanja, te hitno smanjenje administrativnih, regulatornih i operativnih troškova poslovanja u saobraćajnom sektoru.