Cvijanović o novom mandatu: Zaštita interesa Republike Srpske na prvom mjestu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović otkrila je ciljeve u novom mandatu koji je osvojila na proteklim izborima u BiH.

Izvor: Srna

Kako je rekla, u novom mandatu će koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju za očuvanje ustavnog kapaciteta, funkcionalnosti i stabilnosti Republike Srpske, te jačanje njene otpornosti na izazove i pritiske.

Cvijanovićeva je navela da je u novom mandatu na toj funkciji prioritetno usmjerena na održivost mira, stabilnosti i funkcionalnosti Republike Srpske sa njenim pravima.

"Mislim na njen ustavni kapacitet, njenu sposobnost da odbrani svoje stavove, bez obzira da li je riječ o Sarajevu ili o međunarodnoj sceni bilo gdje. Naravno, i da smo kod kuće, ovdje, okupljeni oko interesa Republike", istakla je Cvijanovićeva u podkastu Srne.

Ona je naglasila da će u tu svrhu koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju, dodavši da se tako ponašala i u prethodnom periodu.

"Naš prioritetan cilj je gdje god da radimo - u Vladi, Narodnoj skupštini Republike Srpske, u Predstavničkom domu, Domu naroda na nivou Parlamentarne skupštine BiH, ili Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme a da se ne okrnji njena funkcionalnost, stabilnost, te njena potentnost da živi svoj život", rekla je Cvijanovićeva, koja je prema preliminarnim rezultatima opštih izbora u BiH ostvarila ubjedljivu pobjedu za drugi mandat srpskog člana Predsjedništva.

Cvijanovićeva je dodala da Republika Srpska živi u određenom "zadatom okruženju", te da to znači da mora biti uloženo više snage da Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.

MOGUĆA SARADNJA SA AMERIKOM U ENERGETICI, INFRASTRUKTURI I NAMJENSKOJ INDUSTRIJI

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je aktuelna američka administracija pokazala izbalansiran pristup prema BiH, te da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije.

"SAD su u ovom periodu pokazale izbalansiran pristup sa aspekta potreba njenih predstavnika, konstitutivnih naroda i institucija", rekla je Cvijanovićeva u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

Ona je navela da se politika aktuelne američke administracije prema BiH zasniva na lokalnim rješenjima i institucijama, poštovanju predstavnika konstitutivnih naroda, očuvanju mira i stabilnosti, te ekonomskoj saradnji.

"Mi nismo tražili nikakav preferencijalni status, već da niko drugi ne bude u povlaštenom položaju i da svi budu ravnopravni", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da su stvoreni uslovi za drugačiji pristup odnosima u BiH, bez pritisaka i mjera koje su ranije bile usmjerene prema Republici Srpskoj.

Govoreći o mogućim ekonomskim benefitima kontakata sa američkom administracijom, Cvijanovićeva je istakla da postoji širok spektar oblasti u kojima je moguće ostvariti saradnju, prije svega u energetskom sektoru, ali i u namjenskoj industriji i infrastrukturi.

Ona je naglasila da je za realizaciju projekata potrebno vrijeme, imajući u vidu politička dešavanja u BiH, ali da je važno to što postoje ozbiljni razgovori i interesovanje za saradnju.

"Ovo je prostor za saradnju, a ne prostor kojim se upravlja teškom rukom kao nekada. Mislim da će neki važni projekti i biti realizovani", rekla je Cvijanovićeva U novoj epizodi podkasta Srne koji je objavljen na našem "Jutjubu" kanalu.

Ona je ocijenila da ekonomska saradnja može da doprinese konkretizaciji političkih odnosa, jer omogućava da se interesi različitih strana povežu kroz zajedničke projekte.

Govoreći o saradnji američkog predsjednika Donalda Trampa sa Rusijom, Cvijanovićeva je navela da aktuelni pristup vidi kao pragmatičan i neopterećen vještačkim i ideološkim razlikama.

Ona je istakla da takve aktivnosti treba pozdraviti, posebno kada mogu doprinijeti uređivanju odnosa u ekonomskoj sferi i olakšati položaj građana i privrede koji trpe posljedice poremećenih odnosa.

"Ja to posmatram kao praktičnu, pragmatičnu mjeru koja treba da reguliše određene poremećene odnose, prije svega u ekonomskoj sferi, ali i u pogledu života građana i privrede, koji trpe zbog tih odnosa. Takve aktivnosti treba pozdraviti", rekla je Cvijanovićeva.

(Srna)