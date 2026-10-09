Cvijanović: "Globalistički mediji se preko Srpske obračunavaju sa Trampom"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa Donaldom Trampom, a da se sarajevski mediji obračunavaju sa Republikom Srpskom preko američkim predsjednikom kojeg otvoreno mrze.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Što se tiče lažnih tvrdnji da su Republika Srpska i njeni predstavnici eksponenti stranog uticaja, jasno poručujemo da smo mi isključivo prosrpski orijentisani i da sarađujemo sa svima koji poštuju nas i naš ustavni kapacitet zasnovan na Dejtonskom sporazumu", navela je Cvijanovićeva.

U moru laži koje se plasiraju ovih dana, Cvijanovićeva kaže da je najveća laž da su predstavnici Republike Srpske nekome plaćali za sastanke sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.

Cvijanovićeva je istakla da Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga je izložena napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva.

Naglasila je da su globalističke elite 30 godina destabilizovale BiH i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trampa.

Ona je na Iksu navela da Republika Srpska nastoji da zaštiti svoj identitet, ustavne nadležnosti i hrišćanske vrijednosti.

"Očigledno je to nekima problem, ali nama nije, jer vjerujemo u ono za šta se borimo. Republika Srpska je mirna, stabilna, okrenuta budućem razvoju i zahvalna svima koji nas u tom nastojanju ne ometaju, a posebno onima koji nam u tome pomažu", zaključila je Cvijanovićeva.