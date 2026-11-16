Minić poručio: Biću predsjednik svih građana Republike Srpske

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio je građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana.

Izvor: Srna

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da dužnost preuzima sa ponosom i odgovornošću prema svakom pojedincu, te zahvalio građanima Srpske na povjerenju i ogromnoj podršci.

"Biću predsjednik svih građana, posvećen poštovanju Ustava, očuvanju jedinstva i jačanju institucija koje služe narodu", objavio je Minić na "Iksu".

Minić je čestitao i rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srpske i svim poslanicima novog saziva.

"Neka naš zajednički rad obilježe dijalog, uvažavanje i odluke u interesu građana. Živjela Republika Srpska!", poručio je Minić.

U Banjaluci je u toku konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta, a poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su svečanu zakletvu. Prije polaganje zakletve, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o potvrdi mandata poslanika ovog 12. saziva.