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Srpska pjesma na otvaranju Foruma EU u Briselu: Numera "Oj, Kosovo, Kosovo" pokrenula lavinu reakcija (Video)

Srpska pjesma na otvaranju Foruma EU u Briselu: Numera "Oj, Kosovo, Kosovo" pokrenula lavinu reakcija (Video)

Autor Mihajlo Sfera
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Tradicionalna pjesma "Oj, Kosovo, Kosovo" izvedena na Forumu EU u Briselu pokrenula je oštre reakcije zvaničnika iz Prištine i Tirane, zbog čega je morala da se oglasi i Evropska komisija.

Numera "Oj, Kosovo, Kosovo" pokrenula lavinu reakcija Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Izvođenje tradicionalne numere "Oj, Kosovo, Kosovo" na svečanom koncertu povodom otvaranja Foruma Evropske unije o proširenju u Briselu našlo se u centru diplomatskog i medijskog skandala. Dok je namera organizatora bila promocija kulturnog naslijeđa zemalja kandidata, albanski mediji i zvaničnici iz Prištine i Tirane oštro su osudili ovaj potez, tražeći hitno objašnjenje od Evropske komisije.

Sporni detalj dogodio se u nedjelju uveče, tokom uvertire za drugo izdanje Foruma, na koncertu čiji je naslov nosio simboličnu poruku – "Melodije jedinstva: Harmonije sa evropskih raskršća". Umjesto jedinstva, muzički program je u dijelu javnosti protumačen kao teška provokacija i nacionalistički ispad, uperen protiv samoproglašenog Kosova.

Predstavnik Prištine pri EU Agron Bajrami nije krio nezadovoljstvo, ocijenivši ovaj događaj kao potpuni skandal. Prema njegovim riječima, numera šalje jasnu poruku teritorijalnih pretenzija, te je promovisanje takvih narativa potpuno nespojivo sa vrijednostima Evropske unije i procesom proširenja.

Da Kosovo zaslužuje zvaničan odgovor smatra i Riho Teras, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, koji je ocijenio da je repertoar bio "krajnje neukusan". On je dodao da se ovakav propust može tumačiti samo na dva načina – kao otvorena provokacija ili kao pokazatelj potpunog neznanja organizatora.

Nakon bure u javnosti, reagovala je nova evropska komesarka za proširenje Marta Kos, izrazivši žaljenje zbog incidenta. Ona je novinarima u Briselu pojasnila da izbor pjesme ne korespondira sa stavovima Evropske komisije. Evropska zvaničnica je istakla važnost pomirenja na Balkanu, podsjetivši na žrtve sa prostora bivše Jugoslavije. Naglasila je da pomirenje ne znači brisanje prošlosti, već stvaranje prostora u kom razlike neće ometati zajedničku evropsku budućnost.

Povodom ovog slučaja oglasio se i premijer Albanije Edi Rama, koji je naročito ukazao na apsurdnost cjelokupne situacije s obzirom na naziv samog koncerta. Rama je naglasio da, bez obzira da li je riječ o grešci iz neznanja ili svjesnoj namjeri, izvođenje "srpske nacionalističke pjesme" pod sloganom o jedinstvu predstavlja ogroman korak unazad. Albanski premijer je zaključio da ključni problem nije u tome da li su povređena osjećanja Albanaca, već u hitnoj potrebi regiona da se distancira od svega što ga vuče nazad u prošlost.

(Mondo)

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Brisel Kosovo EU

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