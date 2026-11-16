Srpska pjesma na otvaranju Foruma EU u Briselu: Numera "Oj, Kosovo, Kosovo" pokrenula lavinu reakcija (Video)

Tradicionalna pjesma "Oj, Kosovo, Kosovo" izvedena na Forumu EU u Briselu pokrenula je oštre reakcije zvaničnika iz Prištine i Tirane, zbog čega je morala da se oglasi i Evropska komisija.

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Izvođenje tradicionalne numere "Oj, Kosovo, Kosovo" na svečanom koncertu povodom otvaranja Foruma Evropske unije o proširenju u Briselu našlo se u centru diplomatskog i medijskog skandala. Dok je namera organizatora bila promocija kulturnog naslijeđa zemalja kandidata, albanski mediji i zvaničnici iz Prištine i Tirane oštro su osudili ovaj potez, tražeći hitno objašnjenje od Evropske komisije.

Sporni detalj dogodio se u nedjelju uveče, tokom uvertire za drugo izdanje Foruma, na koncertu čiji je naslov nosio simboličnu poruku – "Melodije jedinstva: Harmonije sa evropskih raskršća". Umjesto jedinstva, muzički program je u dijelu javnosti protumačen kao teška provokacija i nacionalistički ispad, uperen protiv samoproglašenog Kosova.

Oj Kosovo, Kosovo zemljo moja voljena! Zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša! — Vladimir Štimac (@stimac15)November 16, 2026

Predstavnik Prištine pri EU Agron Bajrami nije krio nezadovoljstvo, ocijenivši ovaj događaj kao potpuni skandal. Prema njegovim riječima, numera šalje jasnu poruku teritorijalnih pretenzija, te je promovisanje takvih narativa potpuno nespojivo sa vrijednostima Evropske unije i procesom proširenja.

Da Kosovo zaslužuje zvaničan odgovor smatra i Riho Teras, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, koji je ocijenio da je repertoar bio "krajnje neukusan". On je dodao da se ovakav propust može tumačiti samo na dva načina – kao otvorena provokacija ili kao pokazatelj potpunog neznanja organizatora.

e kakvu istoriju živimo — Jelena Riznić (@riznidiznii)November 16, 2026

Nakon bure u javnosti, reagovala je nova evropska komesarka za proširenje Marta Kos, izrazivši žaljenje zbog incidenta. Ona je novinarima u Briselu pojasnila da izbor pjesme ne korespondira sa stavovima Evropske komisije. Evropska zvaničnica je istakla važnost pomirenja na Balkanu, podsjetivši na žrtve sa prostora bivše Jugoslavije. Naglasila je da pomirenje ne znači brisanje prošlosti, već stvaranje prostora u kom razlike neće ometati zajedničku evropsku budućnost.

Ne znam koji je Bend ali kapa do poda za Hrabrost https://t.co/VJJ69aiMQu — Gajić Darko (@GajicDarko1988)November 16, 2026

Povodom ovog slučaja oglasio se i premijer Albanije Edi Rama, koji je naročito ukazao na apsurdnost cjelokupne situacije s obzirom na naziv samog koncerta. Rama je naglasio da, bez obzira da li je riječ o grešci iz neznanja ili svjesnoj namjeri, izvođenje "srpske nacionalističke pjesme" pod sloganom o jedinstvu predstavlja ogroman korak unazad. Albanski premijer je zaključio da ključni problem nije u tome da li su povređena osjećanja Albanaca, već u hitnoj potrebi regiona da se distancira od svega što ga vuče nazad u prošlost.

(Mondo)