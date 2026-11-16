Kosovo je dio Srbije i nema sankcija Rusiji: Ovo je plan Studentske liste za unutrašnju i spoljnu politiku

"Studentska lista" objavila program za unutrašnju i spoljnu politiku - plan za KiM, Rusiju, Kinu, Sjedinjene Države, Izrael, Evropsku uniju...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Studentska lista" objavila je i dugo očekivani plan i program za vođenje unutrašnje i spoljne politike. Program sadrži odredbe o nacionalnim interesima, Kosovu i Metohiji, odnosima sa zemljama u regionu, odnosu prema Evropskoj uniji, Ruskoj Federaciji, Izraelu, Narodnoj Republici Kini i Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakli su da će se spoljna politika voditi u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ističu da će se boriti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, da će jačati odnose sa zemljama u regionu, da neće uvoditi sankcije Rusiji i da će nastaviti stratešku saradnju sa Evropskom unijom.

Koji je plan "Studentske liste" za unutrašnju i spoljnu politiku?

Spoljnu politiku vodićemo u skladu sa Ustavom, obuhvatajući principijelne, uravnotežene i pragmatične spoljnopolitičke prioritete, koncentrisane na predstavljanje u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i zaštiti državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije, njenih državljana, dijaspore i pravnih lica u inostranstvu. U skladu sa Rezolucijom o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije od 26. decembra 2007, očuvaćemo vojnu neutralnost kao strateško opredjeljenje Srbije.

Kadrovska politika u resornom Ministarstvu i drugim državnim organima koji obavljaju djelokrug spoljnih poslova i diplomatsko-konzularnog predstavljanja, proći će kroz temeljnu reformu koja će prekinuti višegodišnju praksu partokratije, nepotizma, politizacije i imenovanja bez stručnih kvalifikacija, profesionalnog iskustva i jasno određenih kriterijuma. Raskinućemo sa praksom lične promocije političkih aktera i uspostaviti sistemsko, dugoročno i institucionalno zastupanje državnih i nacionalnih interesa u međunarodnim odnosima.

Uz novu bezbjednosnu i reputacionu procjenu, u što kraćem roku preispitaće se diskrecioni prijemi u državljanstvo, izdati pasoši, naročito kod osnovane sumnje na korupciju. Čuvaćemo kulturnu i identitetsku povezanost dijaspore sa Srbijom i unaprijediti saradnju sa naučnom i stručnom zajednicom Srba u inostranstvu.

Posebnu pažnju posvetićemo stvaranju uslova za povratak mladih stručnjaka koji su obrazovanje i profesionalno iskustvo stekli u inostranstvu i drugih kvalifikovanih kadrova, uz tendenciju njihovog profesionalnog angažovanja u Republici Srbiji. Po uzoru na uspješne prakse drugih država, razmotrićemo formiranje razvojnih fondova sa ciljem podsticanja ulaganja dijaspore, naročito u manje razvijene dijelove Srbije.

Izvor: Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Kosovo i Metohija

Borićemo se za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244. Dosljedno ćemo se protiviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti tzv. Republike Kosovo i nećemo dozvoliti njeno učlanjivanje u međunarodne organizacije. Procesuiraćemo sve odgovorne predstavnike režima za sva potencijalna krivična djela u vezi sa sklapanjem i sprovođenjem neustavnih sporazuma na štetu Srbije: svi sporazumi moraju biti podvrgnuti procjeni ustavnosti, a neprihvatljivo je sprovođenje bilo kakvih neustavnih odredbi bilo kog zaključenog sporazuma.

Poseban napor uložićemo u unapređenje položaja Srba na Kosovu i Metohiji, kako sjeverno, tako i južno od Ibra, kako u šest opština sa srpskom većinom, tako i u mjestima sa značajnijim srpskim stanovništvom koja se nalaze van ovih opština. Težićemo tome da se ovakva mjesta administrativno povežu i uključe u jedinice lokalne samouprave sa srpskom većinom, te da te jedinice postignu što veću autonomiju u odnosu na privremene institucije samouprave u Prištini.

Posebne napore uložićemo u stvaranje uslova za opstanak goranske nacionalne manjine, kao i u ponovno osnivanje jedinice lokalne samouprave na područjima na kojima pripadnici goranske nacionalnosti predstavljaju većinu. Čuvaćemo naše obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne ustanove na Kosovu i Metohiji, sa posebnim akcentom na Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici i štititi našu kulturnu i vjersku baštinu, kao i svojinu Srpske pravoslavne crkve.

Srbi u regionu

Gajićemo dobrosusjedske odnose i razvijati regionalnu saradnju, u skladu sa svim načelima međunarodnog prava, sa svim okolnim državama, uz istovremeno produbljivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa sa državama regiona, kao i saobraćajne povezanosti, ekonomske i energetske saradnje sa državama članicama Dunavske komisije, Krajovske i Višegradske grupe, CEFTA, kao i drugih relevantnih organizacija i inicijativa regionalne saradnje. Čuvaćemo ustavni položaj i utvrđene nadležnosti Republike Srpske, uključujući njeno pravo veta u okviru zajedničkih institucija, kao i njenu pokretnu i nepokretnu imovinu. U saradnji sa međunarodnom zajednicom, preispitaćemo dosadašnju praksu primjene tzv. bonskih ovlašćenja Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, i insistirati na legalnom i legitimnom izboru Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa potpisanim sporazumima i potrebnom saglasnošću Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te alarmirati međunarodnu zajednicu i preduzeti sve potrebne diplomatske i pravne mehanizme za svaki slučaj prekoračenja mandata propisanog Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, posebno onih koji za posljedicu imaju zadiranje i povredu prava entiteta garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima između Republike Srbije i Republike Srpske, pojačaćemo saradnju i veze u oblastima privredno-ekonomske razmjene i razvoja, industrijalizacije, unapređenja saobraćajne i energetske infrastrukture, poljoprivredne, uslužne i turističke djelatnosti, javne bezbjednosti, integralnog razvoja, međuuniverzitetske, obrazovne i kulturne saradnje, kao i drugih grana javnih politika. Zalagaćemo se za unapređenje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori i ostvarivanje prava zajemčenih ustavnopravnim garancijama koje uređuju zaštitu identiteta i zabranu asimilacije, kao i rješavanje pitanja dvojnog državljanstva, zaključivanjem bilateralnog sporazuma ili pronalaženjem drugog odgovarajućeg pravnog rješenja kojim bi se omogućilo rješavanje pitanja dvojnog državljanstva na obostranu korist.

Insistiraćemo na pravima srpskog naroda u Hrvatskoj i očuvanju njegovog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima. Posebnu pažnju posvetićemo pitanju položaja povratnika, selektivnoj primjeni prava u pojedinim sudskim postupcima i uslovima za dostojanstveno obilježavanje grobnih mjesta, kao i poštovanju Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1120, Pisma Vlade Republike Hrvatske (S/1997/27), Erdutskog sporazuma i Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj iz 2004. godine.

Srbija i Evropa

Evropska unija je najznačajniji ekonomski partner Republike Srbije, sa spoljnotrgovinskom razmjenom koja je 2025. godine dostigla skoro 60. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine omogućen je bescarinski izvoz najvećeg broja domaćih proizvoda i usluga, čime je domaćoj privredi otvoreno jedno od najvećih i najrazvijenijih tržišta na svijetu. Ovaj sporazum je ujedno predstavljao ključni korak ka uspostavljanju bezviznog režima za građane Republike Srbije u okviru bijele šengenske liste, donoseći im slobodu kretanja kakvu ranije nisu imali, kao i pristup pretpristupnim IPA i drugim značajnim razvojnim fondovima, zahvaljujući kojima su ostvarena važna ulaganja u obnovu i izgradnju kapitalne infrastrukture i unapređenje ključnih društvenih sistema, na korist svih građana Republike Srbije.

Produbljivaćemo već zaključena strateška partnerstva sa državama Evropske unije (Grčka, Italija, Mađarska, Francuska) i težiti sličnim oblicima intenzivne bilateralne saradnje sa drugim evropskim državama. Težićemo sticanju IBAR statusa značajnim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, kao i pitanja pravde, slobode i bezbjednosti, koja su uređena poglavljima 23 i 24. Produbićemo saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom, zarad obezbjeđivanja bespovratne i druge finansijske podrške razvojnim projektima od značaja za građane.

Srbija i svijet

Očuvaćemo tradicionalno partnerstvo sa Ruskom Federacijom, po pitanju koordinacije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u vezi sa zaštitom teritorijalnog integriteta Srbije i rješavanja otvorenih pitanja od zajedničkog interesa. Pridržavaćemo se dosljednog stava da uvođenje sankcija bilo kojoj državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava, koji nije pokazatelj uvjerenja da sankcione mjere doprinose rješavanju političkih i bezbjednosnih izazova, posebno imajući u vidu sopstveno istorijsko iskustvo i direktnih implikacija pomenutih mjera na lokalno stanovništvo.

Republika Srbija će zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mjera prema Ruskoj Federaciji. Istovremeno, pridržavaćemo se principijelnog međunarodnopravnog stanovišta o poštovanju teritorijalnog integriteta svih suverenih zemalja svijeta, uključujući i cjelovitost i nepovredivost teritorije Republike Ukrajine, uz dosljedno zalaganje za okončanje ratnih sukoba, mirno rješavanje sporova i razvoj što boljih odnosa sa oba prijateljska naroda. Razvijaćemo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, zasnovane na zajedničkom interesu i većem povjerenju.

Nastavićemo strateški dijalog o telekomunikacijama, energetici, saobraćaju, vještačkoj inteligenciji, gasnoj diversifikaciji i LNG-u i saradnji u odbrani, a trgovinu i dolazak visokotehnoloških investicija koje donose dugoročni razvoj dodatno ćemo povećati. Uključićemo srpsku dijasporu u SAD kroz institucionalne mehanizme saradnje, radi investicija i razmjene znanja, a odnose sa Amerikom gradićemo dugoročno, nezavisno od kratkoročnih političkih promjena.

Razvijaćemo sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, kao našim najvažnijim trgovinskim partnerom u Aziji, i proširivati saradnju sa ekonomske, infrastrukturne i industrijske na visokotehnološke investicije. U svim budućim projektima insistiraćemo na poštovanju domaćih propisa, ekoloških standarda, prava radnika i bezbjednosti na radu.

Otvorićemo nova tržišta za domaći izvoz i obnoviti naše diplomatsko prisustvo u Latinskoj Americi, Indiji i Africi, nadovezujući se na tradicionalno prijateljstvo iz doba Pokreta nesvrstanih. Proširićemo stipendije za studente iz afričkih zemalja, a sa Latinskom Amerikom jačaćemo i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.

Naš narod dobro zna šta znači biti žrtva genocida i etničkog čišćenja, i zato ćemo se protiviti svakom obliku tlačenja slabijih od strane jačih. U skladu sa time, nećemo biti saučesnici u sistematskom pokušaju uništenja palestinskog naroda koji Izrael sprovodi na teritoriji Gaze i intenziviraćemo slanje humanitarne pomoći u Palestinu kako bi se spasili ljudski životi i umanjio broj žrtava.

(Mondo)