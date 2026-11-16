Šamčaninu jednomjesečni pritvor: Tereti se za seksualno zlostavljanje djevojčice na časovima klavijature

Osnovni sud u Šamcu odredio je jednomjesečni pritvor R. B. zbog sumnje da je od marta do juna ove godine, tokom privatnih časova klavijature, seksualno zlostavljao djevojčicu mlađu od 15 godina, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Izvor: Envato

Prema navodima Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, osumnjičeni se tereti da je u periodu od marta do 14. juna 2026. godine, u svojoj porodičnoj kući na području opštine Šamac, u više navrata ostvarivao neželjene fizičke kontakte sa maloljetnom oštećenom. Cilj ovih kontakata, kako se ističe, bio je zadovoljavanje polnog nagona.

Iz Tužilaštva pojašnjavaju da je R. B. bio potpuno svjestan činjenice da je djevojčica mlađa od 15 godina, te da između njih postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužilac je 10. novembra podnio prijedlog za određivanje pritvora.

"Kao razlog navedene su naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Šamcu prihvatio je prijedlog Tužilaštva u cijelosti, te je 11. novembra odredio pritvor R. B. u trajanju od mjesec dana, a na osnovu člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, koje mu se stavlja na teret, propisana je kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina.