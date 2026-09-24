Endi Kerol ogolio dušu: "Seksualno me zlostavljao poznati prijatelj, plašio sam se da kažem"

Endi Kerol u svojoj autobiografiji otkriva traumatično iskustvo seksualnog nasilja koje je doživio od strane poznatog prijatelja.

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Proslavljeni engleski fudbaler Endi Kerol objavio je svoju autobiografiju "Owning it" (Preuzimanje odgovornosti) koja je izazvala već mnogo kontroverzi pošto je u njoj otkrio da je prije nekoliko godina doživio seksualno nasilje od strane poznatog prijatelja koji je kasnije osuđen na tri godine zatvora.

Bivši golgeter reprezentacije Engelske opisao je traumatičan napad koji nije mogao da zaboravi, kao i "ponižavajuće i užasno" suđenje koje je uslijedilo. Inače, u posljednjem trenutku je odlučio da do detalja opiše taj incident, u dogovoru s izdavačem.

"Postoje i druge stvari koje bih volio da zaboravim, ali ne mogu. Prije nekoliko godina dogodilo mi se nešto toliko traumatično da sam tek u posljednjem trenutku odlučio da to uvrstim u ovu knjigu", napisao je Endi Kerol: "Bio sam seksualno napadnut. Eto, rekao sam to. Čak je i zastrašujuće razmišljati o tome, a do sada je samo nekoliko ljudi znalo za to".

Endi Kerol je objasnio da se incident dogodio jedne večeri nakon što je odigrao utakmicu za Njukasl junajted, kada je „"poznati prijatelj" njegove tadašnje partnerke sam sebe pozvao kod njih da zajedno gledaju bokserski meč.

Kerol je napisao da mu je tokom njihovog druženja bilo neprijatno, pa je otišao ranije u krevet. Sjeća se da je nakon nekoliko pića izgubio pamćenje, a onda ga je potom probudio muškarac koji je želio da ga zlostavlja.

Endi je rekao da ga je izbacio iz kuće i "udario najjače što je mogao" i pozvao policiju, a onda je "jecao u naručju dadilje svoje djece". Napadač je kasnije proglašen krivim za seksualne prestupe i osuđen na tri godine zatvora. Upisan je u registar seksualnih prestupnika i zabranjeno mu je da ulazi u mjesto u kojem je Endi živio.

Ko je Endi Kerol?

Endi Kerol danas ima 37 godina i igra za niželigaša Dagenham i Redbridž, u kome je i trener, a tokom karijere najdublji trag ostavio je u Njukasl junajtedu. Debitovao je kao tinejdžer i postigao je 31 gol na 80 nastupa, prije nego što će doći u Liverpul - kao direktna zamjena za Fernanda Toresa koji je prešao u Čelsi. Postigao je na kraju samo šest golova za "redse" i potom je bio u Vest Hemu, opet Njukasju, Redingu, VBA, Amjenu, Bordou...