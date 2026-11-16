Požar ostavio banjalučki vrtić bez struje i grijanja: Roditelji pozvani da dođu po djecu

U banjalučkom vrtiću Bubamara izbio je manji požar na instalacijama za grijanje. Nema povrijeđenih, a roditelji su pozvani da ranije preuzmu djecu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U vrtiću „Bubamara“ u Banjaluci jutros je izbio manji požar na elektroinstalacijama, zbog čega je objekat ostao bez struje i grijanja, a roditelji su obaviješteni da djecu preuzmu najkasnije do 15 časova.

U požaru nije bilo povrijeđenih, a zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih i vatrogasaca spriječeno je širenje vatre.

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović izjavio je za „Glas Srpske“ da je požar izbio na jednoj od pumpi sistema za grijanje.

Prema njegovim riječima, požar je počeo na elektroinstalacijama, ali je zaustavljen u početnoj fazi.

„Požar je krenuo od tih elektroinstalacija i na samom početku je zaustavljen brzom intervencijom. Vatrodojava i vaspitači su odreagovali, tako da nije bilo nekog širenja“, rekao je Jokanović.

Dodao je da su vatrogasci jutros izašli na teren i utvrdili mjesto na kojem je požar izbio.

Jokanović je naveo da se očekuje da kvar bude otklonjen tokom dana, kako bi vrtić ponovo dobio električnu energiju i grijanje.

„Očekujemo da će tokom dana biti otklonjen kvar i da će biti riješena i struja i grijanje, tako da ćemo od sutra nastaviti sa radom“, poručio je Jokanović.

Potvrdio je da je riječ o starijem objektu vrtića, ali je naglasio da je najvažnije to što je požar blagovremeno ugašen i što niko nije povrijeđen.