Isplaćena septembarska plata i prekinut štrajk: Radnici poručili da se sindikalna borba nastavlja

Štrajk zaposlenih u bijeljinskom vrtiću "Čika Jova Zmaj" prekinut je šestog dana nakon što im je isplaćena plata za septembar, izjavila je predsjednik Sindikalne organizacije ove ustanove Adrijana Mirić.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Nakon još jedne protestne šetnje do sjedišta Gradske uprave Bijeljina, Mirićeva je izjavila novinarima da je štrajk prekinut u interesu djece i roditelja, ali da se nastavlja sindikalna borba za redovnost plata.

Mirićeva je najavila da će radnici bijeljinskog javnog vrtića ubuduće stupati u štrajk svakog 1. u mjesecu, ukoliko im plata i sve naknade ne budu isplaćene u zakonskom roku.

(Mondo)