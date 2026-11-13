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Isplaćena septembarska plata i prekinut štrajk: Radnici poručili da se sindikalna borba nastavlja

Isplaćena septembarska plata i prekinut štrajk: Radnici poručili da se sindikalna borba nastavlja

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Štrajk zaposlenih u bijeljinskom vrtiću "Čika Jova Zmaj" prekinut je šestog dana nakon što im je isplaćena plata za septembar, izjavila je predsjednik Sindikalne organizacije ove ustanove Adrijana Mirić.

Štrajk zaposlenih u bijeljinskom vrtiću "Čika Jova Zmaj" prekinut Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Nakon još jedne protestne šetnje do sjedišta Gradske uprave Bijeljina, Mirićeva je izjavila novinarima da je štrajk prekinut u interesu djece i roditelja, ali da se nastavlja sindikalna borba za redovnost plata.

Mirićeva je najavila da će radnici bijeljinskog javnog vrtića ubuduće stupati u štrajk svakog 1. u mjesecu, ukoliko im plata i sve naknade ne budu isplaćene u zakonskom roku.

(Mondo)

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Tagovi

Bijeljina vrtić štrajk

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