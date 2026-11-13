Isplaćena septembarska plata i prekinut štrajk: Radnici poručili da se sindikalna borba nastavlja

Štrajk zaposlenih u bijeljinskom vrtiću "Čika Jova Zmaj" prekinut je šestog dana nakon što im je isplaćena plata za septembar, izjavila je predsjednik Sindikalne organizacije ove ustanove Adrijana Mirić.
Nakon još jedne protestne šetnje do sjedišta Gradske uprave Bijeljina, Mirićeva je izjavila novinarima da je štrajk prekinut u interesu djece i roditelja, ali da se nastavlja sindikalna borba za redovnost plata.
Mirićeva je najavila da će radnici bijeljinskog javnog vrtića ubuduće stupati u štrajk svakog 1. u mjesecu, ukoliko im plata i sve naknade ne budu isplaćene u zakonskom roku.
(Mondo)