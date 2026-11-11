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Četvrti dan štrajka u bijeljinskom vrtiću: Radnici tražili razgovor sa gradonačelnikom, ali im je ulaz zabranjen (FOTO)

Četvrti dan štrajka u bijeljinskom vrtiću: Radnici tražili razgovor sa gradonačelnikom, ali im je ulaz zabranjen (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Radnici bijeljinskog vrtića "Čika Jova Zmaj" su četvrtog dana štrajka i protestnih šetnji fizički spriječeni da dođu do gradonačelnika LJubiše Petrovića koji, kako tvrde, tri godine ignoriše njihove probleme i pozive na dogovor.

Štraj radnika vrtića u Bijeljini Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Nije normalno da jedan čovjek - gradonačelnik, može da odlučuje o svemu, da radi šta hoće, a da nas hiljadu i nešto korisnika lokalnog budžeta nemamo nikakva prava. To je sramota i krajnji je trenutak da se nešto desi", rekla je novinarima predsjednik Sindikalne organizacije vrtića Adriana Mirić.

Odgovor iz Kabineta gradonačelnika za 140 vaspitača i drugih zaposlenih u vrtiću koji se brinu o 900 bijeljinskih mališana bio je da će razgovarati samo sa Savjetom roditelja, a prenio ga je radnik sa portirnice Gradske uprave.

"Nije korektno da nas istjeruju iz Gradske kuće, ne vidim razlog za ovakvo postupanje, jer mi smo građani ovog grada. Naša je borba iscrpljujuća, ali istrajaćemo", poručila je Mirićeva.

Radnike u štrajku, koji se bore za redovnost i izvijesnost isplate zarađenih plata, podržao je i direktor vrtića Slaviša Vujanović koji je istakao da godinama trpe ignorisanje Grada kao osnivača javne predškolske ustanove.

"Imamo situaciju da vrtić prokišnjava, a nijedan limar neće da sarađuje sa našom ustanovom zato što zna da će čekati godinu ili više za naplatu svog rada", rekao je Vujanović i naglasio da je izuzetno loš položaj cijele ustanove. 

(Srna)

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