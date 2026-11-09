Protest u Bijeljini: Radnici vrtića i Gradske uprave traže plate

Radnici vrtića i službenici Gradske uprave Bijeljina protestovali zbog neisplaćenih plata, upozorivši na isplate novca fantomskim organizacijama i mobing.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Iz stomilionskog budžeta grada Bijeljina novac se svakodnevno isplaćuje i fantomskim organizacijama, dok radnici svoje zarađene plate iz lokalnog budžeta traže na ulici, štrajkovima i protestima, poručili su radnici bijeljinskog vrtića i grupa nezadovoljnih službenika Gradske uprave.

Sa današnjeg protesta ispred zgrade Gradske uprave u Bijeljini, službenica koja je 20 godina zaposlena u gradskoj administraciji Ljubica Mlađenović, pozvala je sve nadležne u Republici Srpskoj da više ne ćute na nezavidnu situaciju u kojoj se nalaze svi budžetski korisnici u ovom gradu.

"U ovom neljudskom, nenormalnom i nemoralnom momentu, mi moramo da molimo za svoju platu koja nam je zakonom obezbijeđena. Ovaj narod zaista ima problem, a to je problem finansija, od kojih zavise naše porodice", rekla je Mlađenovićeva novinarima.

Ona kaže da su ispate iz gradskog budžeta svakodnevne i da je danas, dok nezadovoljni radnici stoje pod prozorima gradske vlasti, "više od 20.000 KM isplaćeno fantomskim organizacijama".

Mlađenovićeva atmosferu na poslu opisuje kao užasnu i upozorava da je "svakodnevno u Gradskoj upravi Bijeljine hiljade nezakonitih radnji".

"Radimo pod mobingom, pod konstantnom kontrolom pojedinih ljudi, teško je da se skoncentrišemo na posao, jer svaki dan očekujemo da će neko biti kažnjen ili nezakonito premješten", navela je Mlađenovićeva.

Na protestu su radnici Dječijeg vrtića "Čika Jova Zmaj" još jednom pozvali Grad kao osnivača da počne redovno izmirivati plate i naknade za 140 radnika koji se staraju o gotovo 900 bijeljinskih mališana, a nakon trogodišnje uzaludne borbe ponovo su u štrajku.

"Insistiraćemo ponovo na pregovorima, za sada smo odbijeni", rekla je predsjednik Sindikalne organizacije vrtića Adriana Mirić.