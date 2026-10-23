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Kriza u bijeljinskom vrtiću: Plate kasne godinama, zaposleni najavljuju štrajk

Kriza u bijeljinskom vrtiću: Plate kasne godinama, zaposleni najavljuju štrajk

Autor Dragana Božić
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Upravni odbor vrtića "Čika Jova Zmaj" iz Bijeljine zatražio je danas od gradonačelnika Ljubiše Petrovića da hitno izmiri sva zaostala dugovanja plata i naknada zaposlenima, a u suprotnom najavljuju mjere koje uključuju i štrajk.

Radnici vrtića u Bijeljini traže isplatu dugovanja Izvor: Facebook/screenshot

Od gradonačelnika se zahtijeva i da trajno stabilizuje budžetsko finansiranje vrtića čiji je grad osnivač i vrati isplatu plata u zakonske rokove, te da obezbijedi nesmetano i stabilno funkcionisanje ustanove.

"Ukoliko se naši zahtjevi hitno ne ispune, radnici će biti prinuđeni da preduzmu zakonom predviđene mjere, uključujući stupanje u štrajk, a svu odgovornost za posljedice takvog razvoja događaja i obustavu rada sa djecom snosiće isključivo osnivač", saopšteno je iz vrtića.

Interes i bezbjednost djece moraju biti iznad svake politike i administrativne neodgovornosti, poručili su osnivaču i pozvali gradonačelnika da pokaže odgovornost i spriječi kolaps najvažnije predškolske ustanove u Bijeljini.

U saopštenju se navodi da je stanje u vrtiću izuzetno teško i da je alarmantna situacija u kojoj se ova ustanova nalazi, jer zaposleni duži period trpe posljedice ozbiljnog kašnjenja u isplati ličnih prihoda.

Podsjećaju nadležne da plata i naknade za zaposlene već nekoliko godina kasne i isplaćuju se mimo zakonskih rokova.

Iz vrtića ističu da ovakva neodrživa praksa ne predstavlja trenutni tehnički problem, već dugogodišnju krizu koja direktno ugrožava egzistenciju radnika i njihovih porodica, dovodeći u pitanje i osnovno funkcionisanje ustanove, uključujući redovnu nabavku robe i hrane za najmlađe.

"Upravni odbor i zaposleni uloželi su ogromne napore da se problemi rješavaju kroz dijalog, stavljajući interes djece na prvo mjesto. Međutim, došli smo do tačke u kojoj je strpljenje potrošeno", poručuje se u saopštenju.

(Srna)

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