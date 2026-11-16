Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović položili su svečanu zakletvu za mandat do 2030. godine, a na čelu novog saziva prva će biti Cvijanovićeva.

Izvor: Srna

Svečanom izjavom, koju su pročitali i potpisali, članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine obavezali su se na poštovanje Ustava i zakona, te na odgovorno obavljanje dužnosti u interesu građana, a predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba uručio im je sertifikate.

Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović obavljaće dužnost u narednom četvorogodišnjem mandatu, do 2030. godine.

Izvor: Srna

Cvijanovićeva i Bećirović osvojili su drugi uzastopni mandat, dok je Filipovićevoj ovo prvi mandat na ovoj funkciji.

Prvi predsjedavajući novog saziva Predsjedništva biće srpski član Željka Cvijanović.

Ovo je deveti saziv Predsedništva BiH od 1996. godine, kada su održani prvi poslijeratni izbori.

(Mondo)