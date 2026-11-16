Savjet REM-a izrekao nove kazne "Informeru" - zabrana emitovanja emisije “Info jutro” na 15 dana, zabrana emitovanja emisije “Srpski dnevnik” 10 dana i zabrana oglašavanja u periodu od 18 do 21 čas u periodu od sedam dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Savet REM-a (Regulatornog tela za elektronske medije) izrekao je nove kazne televiziji "Informer". To su zabrana emitovanja emisije "Info jutro" na 15 dana, zabrana emitovanja emisije "Srpski dnevnik" 10 dana i zabrana oglašavanja u periodu od 18 do 21 čas u periodu od sedam dana.

Nakon novih kazni za "Informer", oglasio se i Dragan Vučićević, vlasnik i glavni i odgovorni urednik. Smatra da su kazne prestroge.

"Kao što smo očekivali, Informer je kriv uvijek svima za sve. U redu je, Informer je najveći problem medijske scene u Srbiji, i shvatili smo, hoće da nas malo po malo uguše, hoće da nas ukidaju.

Pazite, mi sad imamo zabranjen jutarnji program, Prve info. Sad su nam zabranili i Info jutro.

Pritom su pogrešno, molim advokate, to da obavijestimo REM. Oni su pogrešno protumačili da je ovo nama druga kazna za Info jutro.

Ne. Mi imamo kaznu za Prve info, a Info jutro, ovo je prva kazna.

Tako da bi ova kazna za jutarnji program morala da bude blaža. Pa onda kolegijum!

Kolegijum su nam već ukinuli na 10 i na 15 dana. Već su nam jednom izrekli zabranu oglašavanja, sad nova zabrana oglašavanja.

I Srpski dnevnik 10 dana. Centralna informativna emisija na 10 dana zabranjena.

Dakle, malo po malo nam ukidaju program. I sad nemamo jutarnji program.

Kad dobijemo rješenje, moraćemo da ukinemo kolegijum i u nekim terminima. Nakon toga, moraćemo da ukinemo i drugi dio jutarnjeg programa a onda ćemo morati na sve to da ukinemo i Srpski dnevnik.

I šta će da nam ostane od programa? Ovo se zove puzajuće gušenje jedine i zatvaranje jedine slobodne opozicione informativne televizije u Srbiji", ispričao je Vučićević.

(Mondo)