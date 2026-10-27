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Snijeg stiže na planine do kraja sedmice: Kiša i pad temperature u većem dijelu BiH

Snijeg stiže na planine do kraja sedmice: Kiša i pad temperature u većem dijelu BiH

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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U Bosni i Hercegovini do kraja sedmice očekuje se promjenljivo vrijeme, uz postepeno naoblačenje, kišu i pad dnevnih temperatura, dok je na vrhovima planina u subotu moguć slab snijeg, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje ponegdje može pasti i malo kiše.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura vazduha biće od 9 do 15 stepeni, a na jugu zemlje do 19 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 28. oktobra, u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne biće umjereno do pretežno oblačno, dok će u ostatku zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od nula do šest stepeni, na jugu do devet, dok će dnevna biti od 10 do 16, a na jugu do 19 stepeni.

U četvrtak, 29. oktobra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima na sjeverozapadu Bosne moguća je slaba kiša, dok se poslije podne ili tokom noći padavine očekuju u većem dijelu Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura biće od dva do osam stepeni, na jugu do 12, a dnevna od osam do 14, na jugu do 20 stepeni.

U petak, 30. oktobra, zadržaće se pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će dnevna biti od šest do 12, a na jugu do 18 stepeni.

U subotu, 31. oktobra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Bosni, dok je na vrhovima planina moguć slab snijeg. Padavine se uglavnom očekuju krajem dana i tokom noći.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, a dnevna od šest do 12 stepeni. Na jugu zemlje temperatura će se kretati od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.

(Mondo)

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Tagovi

vrijeme snijeg vremenska prognoza

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