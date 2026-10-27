Danas pretežno sunčano, u kotlinama magla: Oprez zbog vlažnih kolovoza i brojnih radova na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, dok se na istoku očekuje i povećana oblačnost.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Maksimalna temperatura vazduha biće od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima oko sedam stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najhladnije je bilo na Bjelašnici, gdje je u 7.00 časova izmjereno minus pet stepeni, dok je na Sokocu bilo minus četiri, a u Drvaru minus dva stepena.

Minus jedan stepen izmjeren je u Mrkonjić Gradu, dok su Han Pijesak, Čemerno, Bugojno, Ivan-sedlo, Livno, Sanski Most i Srebrenica imali nula stepeni.

U Banjaluci, Višegradu, Bihaću, Jajcu, Sarajevu i Tuzli izmjeren je jedan stepen, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici dva, a u Doboju tri stepena.

U Bileći i Gacku izmjereno je pet stepeni, u Gradačcu osam, Mostaru devet, Trebinju 10, a u Neumu 11 stepeni Celzijusovih.

Magla, vlažni kolovozi i opasnost od odrona

Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija redovno, ali su kolovozi mjestimično vlažni, a vidljivost smanjena u kotlinama i uz riječne tokove zbog magle. Oprez je neophodan i zbog mogućih odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS).

Posebna pažnja potrebna je na dionicama na kojima se izvode radovi, uz obavezno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode stanju i uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save izmijenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom. Zabranjen je prolazak vozilima ukupne mase veće od 20 tona, dok se ostala vozila propuštaju jednom trakom. Prednost imaju vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno ona koja izlaze iz Republike Srpske i BiH.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača–Bijeljina, zbog privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema graničnom prelazu Rača.

U Lončarima je u toku izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih puteva, zbog čega se saobraćaj odvija izmijenjenim režimom. Očekuje se da će radovi trajati do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na snazi su i na magistralnom putu Klašnice–Šargovac–Banjaluka, kao i u Trnu, na putevima Razboj Ljevčanski–Srbac i Laktaši–auto-put, te na regionalnom putu Razboj Ljevčanski–Laktaši i dionici Kozarac–Lamovita, gdje se privremeno izmješta dio trase.

Radovi se izvode i na dionici magistralnog puta Dragotinja–Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Privremene obustave saobraćaja na snazi su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija–Sumbulovac, zbog miniranja tokom izgradnje dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova, a obustave traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška–Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, izmjene saobraćaja primjenjuju se radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Krupac–Bogatići, zbog sanacije cjevovoda male hidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine, gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

U Patkovači, na putu Bijeljina–Zvornik, uz magistralni put grade se trotoar, autobusko stajalište i pristupne rampe u zoni osnovne škole, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Vozila ukupne mase do 3,5 tona koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju regionalnim putem kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac–Kotor Varoš, Ukrina–Klupe, Rača–Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje–Miljevina, kao i kod Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta na Koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina vozila ukupne mase do 3,5 tona saobraćaju jednom kolovoznom trakom, dok se teža vozila preusmjeravaju na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci–Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom.

Klizišta dodatno otežavaju vožnju

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac–Vodice, Gradiška–Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u Donjoj Paležnici, na regionalnom putu Bušletić–Zelinja, na pravcu Ugljevik–Glavičice i u Ugljevik Selu. Saobraćaj je otežan i na magistralnom putu Foča–Dobro Polje, u mjestu Tuhalji.

Na regionalnom putu Karanovac–Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta se saobraćaj odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, dok se u Vijačanima, na putu Prnjavor–Ukrina, jednom trakom vozi na dionici dugoj 50 metara.

U Federaciji BiH, zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjeru Počitelj–Bijača, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu auto-puta, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

Zbog radova u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača–Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraćaj odvija voznom trakom.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug–Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno zbog sanacije potpornog zida.

Za sva vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj–Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta. I dalje je zatvorena i poddionica auto-puta Golubinja–Nemila, zbog čega se vozila preusmjeravaju na magistralni put.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Izmjene u saobraćaju zbog radova na snazi su i na magistralnim putevima Izačić–Bihać, Skokovi–Cazin–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj, Mostar–Čitluk–brdo Hum, Šamac–Orašje i Odžak–Šamac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske podsjećaju vozače da je od 1. novembra na putevima u BiH zakonski obavezno posjedovanje zimske opreme.

(Mondo)