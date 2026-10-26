Inicijativa za uspostavljanje Nacionalnog parka divlje rijeke Una: "Prirodna bogatstva poput ovog postaju sve rjeđa"

Lokalne i međunarodne organizacije od danas predstavljaju jedinstvenu viziju zaštite sliva rijeke Une, s ciljem njenog očuvanja.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Tim eksperata pripremio je studiju izvodljivosti kako bi odgovorio na pitanje da li je koncept Nacionalnog parka divlje rijeke Una moguć, odnosno tehnički i praktično izvodljiv u uslovima u kojima bi se zaštićeno područje prostiralo na teritoriji dvije zemlje, BiH i Hrvatske.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Novi Grad Mario Crnković izjavio je Srni da je ovo prva sveobuhvatna studija izvodljivosti koja pokazuje kako da se očuva više od 650 kilometara rijeka i potoka unutar sliva rijeke Une.

"Predloženi koncept ne posmatra Unu izolovano, već kao dio šireg riječnog sistema, zajedno sa svim njenim pritokama, uključujući i Sanu. Uvjeren sam da pristup koji omogućava konkretan napredak, uz uvažavanje lokalnih potreba i postojećeg institucionalnog okvira, može ponuditi način da sačuvamo Unu", ocijenio je on i dodao da će prve prezentacije biti održane ove sedmice u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Novom Gradu, Sanskom Mostu i Prijedoru.

On je naglasio da je važno da svi budu uključeni u ovaj proces, od građana i lokalnih zajednica, ribolovaca, turističkih radnika i akademske zajednice, do šire naučne i stručne javnosti i nadležnih institucija na svim nivoima jer svako ima svoju perspektivu, potrebe i odgovornosti.

"Moramo saslušati one koji podržavaju ovu ideju, ali jednako tako i one koji imaju pitanja, nedoumice ili drugačije prijedloge. Potrebno nam je praktično, široko prihvaćeno rješenje koje će imati stvarnu podršku i ljudi koji ovdje žive i institucija, uz puno uvažavanje njihovih postojećih odgovornosti i nadležnosti", rekao je Crnković.

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Izvršni direktor organizacije "Rivervoč" Urlih Ajhelman rekao je da rijeka Una još ima nešto što su mnoge evropske rijeke odavno izgubile.

"Govorimo o jednom od posljednjih velikih, relativno očuvanih riječnih sistema u Evropi, sa izuzetnim biodiverzitetom, rijekama koje slobodno teku i staništima koja su na drugim mjestima već nestala", naveo je on.

Ajhelman kaže da je Una stanište jedne od najvećih i najzdravijih populacija mladice, odnosno dunavskog lososa, na svijetu, koja se prirodno razmnožava.

"Ovoj ribi potrebni su dugi dijelovi rijeka sa slobodnim tokom, a Una je jedna od rijetkih rijeka koje još uvijek mogu obezbijediti takve uslove. U podzemnim vodama sliva Une zabilježena je i čovječija ribica, rijedak vodozemac koji živi u pećinama, dok su močvarna i priobalna staništa dom brojnim rijetkim vrstama ptica i drugih životinja", kaže Ajhelman.

Vidi opis Inicijativa za uspostavljanje Nacionalnog parka divlje rijeke Una: "Prirodna bogatstva poput ovog postaju sve rjeđa" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Dragana Božić Br. slika: 20 20 / 20

Prema njegovim riječima, Sedmica nauke na Uni pokazala je koliko je ovo područje posebno.

"Za samo pet dana oko 70 naučnika i stručnjaka evidentiralo je približno 1.000 vrsta biljaka i životinja, a to je samo dio onoga što ovdje postoji. Još ne poznajemo cjelokupno bogatstvo života unutar ovog riječnog sistema. Prirodna bogatstva poput ovog postaju sve rjeđa u Evropi. Zato je Una mnogo više od prirodnog blaga od lokalnog značaja. Njena zaštita važna je na evropskom nivou, ali i šire, a to možemo postići samo zajedničkim naporima", kaže on.

Prema njegovim riječima, Una se dugoročno može sačuvati samo ako se zaštiti cijeli njen riječni sistem, što podrazumijeva Unu od izvora do ušća u Savu, zajedno sa njenim pritokama koje slobodno teku.

"Riječni sistem Une predstavlja jednu cjelinu i zato njime moramo upravljati kao cjelinom. Najbolji način da se to postigne jeste uspostavljanje Nacionalnog parka Divlje rijeke Una, koji bi se prostirao na teritoriji BiH i Hrvatske", naveo je Ajhelman.

Eksperti su procijenili situaciju i njihov zaključak je da je to moguće, te da bi drugi nacionalni park divljih rijeka u svijetu mogao bi biti uspostavljen duž Une, čime bi se zaštitilo oko 650 kilometara rijeka i potoka.

"Prirodna bogatstva poput ovog postaju sve rjeđa u Evropi. Zato je Una mnogo više od prirodnog blaga od lokalnog značaja. Njena zaštita važna je na evropskom nivou, ali i šire, a to možemo postići samo zajedničkim naporima", istakao je Ajhelman.

(Mondo)