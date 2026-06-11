Evropski naučnici istraživali Unu: Jedan od najvrednijih riječnih sistema na kontinentu (VIDEO)

Rijeka Una i njene pritoke bile su protekle sedmice prirodna laboratorija za oko 75 naučnika iz više evropskih zemalja. U okviru Sedmice nauke istraživali su bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, kvalitet vode i stanje jednog od najočuvanijih riječnih sistema Evrope.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Direktor međunarodne organizacije "Riverwatch" Ulrih Ajhelman, koja je pokrenula kampanju "Sačuvajmo plavo srce Evrope", kaže da je Una među rijetkim evropskim rijekama koje su uspjele sačuvati visok stepen prirodnosti, zbog čega privlači pažnju istraživača iz cijelog svijeta.

"Naučnici dolaze jer žele da vide kakav život postoji u ovom riječnom sistemu - od riba i leptira do sisara i najmanjih organizama. To je prilika da se dokumentuje biodiverzitet, ali i da se ukaže na značaj očuvanja ovog područja", rekao je Ajhelman.

Prema njegovim riječima, istraživanja pokazuju da je Una mnogo više od jedne rijeke, jer zajedno sa pritokama poput Sane, Sanice i Japre čini jedinstven i međusobno povezan ekosistem.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iako je Una danas jedna od najočuvanijih rijeka u Evropi, Ajhelman upozorava da se suočava sa sve većim pritiscima.

"Najveće prijetnje su izgradnja brana, betonizacija obala, nekontrolisana gradnja uz rijeku i zagađenje. Problem nije jedan veliki udarac, već mnoštvo manjih negativnih uticaja koji se vremenom sabiraju. To je ono što nazivamo ‘smrću od hiljadu rezova’", upozorio je on.

Među učesnicima ovogodišnjeg "UNA Science Week-a" bio je i Kurt Bajnder sa Univerziteta za prirodne resurse i prirodne nauke u Beču (BOKU), ihtiolog i riječni ekolog, koji je istraživao riblji fond Une i njenih pritoka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Došao sam kako bih bolje upoznao ovaj riječni sistem i njegov ekosistem, ali i zato što sam želio da vidim ovu prekrasnu prirodu, Unu i njene pritoke te bogatstvo ribljeg svijeta koje ovdje postoji", rekao je Bajnder.

Poseban fokus njegovog istraživanja bio je na mladici (huchenu), jednoj od najvažnijih predatorskih vrsta slatkih voda Evrope.

"U ovom riječnom sistemu vjerovatno se nalazi jedna od najvećih i najvitalnijih populacija mladice. U Austriji su njene populacije gotovo nestale, dok je ovdje još uvijek moguće vidjeti ovu kraljevsku ribu u izuzetno zdravom stanju", istakao je Bajnder.

On podsjeća da je mladica globalno ugrožena vrsta, ali da je na području Une i njenih pritoka još uvijek prisutna u značajnom broju.

Vidi opis Evropski naučnici istraživali Unu: Jedan od najvrednijih riječnih sistema na kontinentu (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Ovo područje je izuzetno važno za njeno očuvanje, ali i za nauku, jer nam omogućava da proučavamo uslove u kojima ova vrsta uspijeva i opstaje", rekao je Bajnder.

Učesnici Sedmice nauke na Uni poručili su da rezultati istraživanja potvrđuju izuzetan značaj Une kao jednog od posljednjih velikih očuvanih riječnih sistema u Evropi, te da je njegovo očuvanje ključno ne samo za prirodu, već i za buduće generacije koje žive uz ovu rijeku.

Sedmicu nauke na Uni organizovala je međunarodna organizacija "Riverwatch" u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope u saradnji sa lokalnim partnerima Centar za životnu sredinu i Act - Fondacija Atelje za društvene promjene.