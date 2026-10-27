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Incident u Njemačkoj: BMW-om uletio u grupu ljudi, policija pucala u vozilo

Incident u Njemačkoj: BMW-om uletio u grupu ljudi, policija pucala u vozilo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U namjernom zalijetanju automobila u grupu ljudi kod Hanovera povrijeđeno je više osoba. Policija je zapucala i spriječila teže posljedice, a napadači su u bjekstvu.

Autom uletio u grupu ljudi u Njemačkoj Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon što je automobil uletio u grupu ljudi u gradu na sjeveru Njemačke, blizu Hanovera, nešto prije ponoći u ponedjeljak, izjavio je u utorak portparol policije.

BMW je namjerno uletio u grupu ljudi u Nojštatu na Ribenbergeu (Neustadt am Rübenberge), usljed čega je četvoro do petoro njih zadobilo povrede u rasponu od lakših do teških, rekao je portparol. Policijska patrola, koja je u blizini vršila rutinsku kontrolu saobraćaja, intervenisala je i spriječila teže posljedice. Policajci su tokom incidenta pucali na vozilo, naveo je portparol.

Prve informacije ukazuju na to da su se učesnici događaja međusobno poznavali. Osobe koje su bile u BMW-u su pobjegle i još uvijek su u bjekstvu, dodao je portparol. 

(Mondo.rs)

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Njemačka automobil napad

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