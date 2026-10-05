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"Krimolovci": Sipi prijavljena 91 informacija o krivičnim djelima i izvršiocima

"Krimolovci": Sipi prijavljena 91 informacija o krivičnim djelima i izvršiocima

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Sipe su u septembru registrovali 325 poziva i prijava, od čega je 91 sadržavala korisne informacije o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu čega je sačinjeno isto toliko izvještaja, saopšteno je iz ove agencije.

SIPA Izvor: SIPA

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) tokom proteklog mjeseca zaprimili su značajan broj informacija od građana, kako putem telefonskih linija, tako i posredstvom digitalnih kanala komunikacije.

"Putem telefonske linije 'Krimolovci' zaprimljeno je ukupno 205 poziva, od kojih su 23 poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima", pojašnjavaju iz Sipe.

Građani su doprinos su dali i putem interneta, s obzirom na to da je preko elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj veb-stranici Sipe evidentirano 120 prijava, od čega je čak 68 bilo sa korisnim podacima za istražioce.

U saopštenju se takođe ističe da je u septembru pristiglo 29 povratnih informacija po kojima je postupala Sipa ili su proslijeđene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored operativnog rada na prijavama, policijski službenici Sipe pružili su i 66 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja "Krimolovci" (080 020 505).

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Tagovi

SIPA krimolovci

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