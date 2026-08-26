SIPA u akciji „Han“ uhapsila šest osoba: Zaplijenjena veća količina novca, duvana i cigareta

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) lišili su slobode šest osoba u okviru operativne akcije „Han“, usmjerene na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.

Izvor: SIPA

Pretresi su obavljeni na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda, u stambenim i pomoćnim objektima, kao i pokretnim stvarima koje koriste osumnjičeni.

Tokom pretresa SIPA je pronašla i privremeno oduzela 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 KM.

Pronađeno je i 100 kilograma duvana, 88.674 komada ručno motanih cigareta, 20 PVC vrećica sa sitno rezanim duvanom, 1.471 paklica cigareta različitih marki, kao i 297 metaka kalibra 7,62 milimetara i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Akcija je realizovana 25. avgusta po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva BiH. Osobe lišene slobode osumnjičene su za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom akciznih proizvoda i nedopuštenim skladištenjem robe.

U realizaciji akcije učestvovali su i službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i policijski službenici ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Zapadnohercegovačkog kantona.

SIPA navodi da je akcija „Han“ rezultat višemjesečnog rada na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela povezanih sa nedozvoljenim prometom akciznim proizvodima.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest osoba biće predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

(Mondo)