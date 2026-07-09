Akcija SIPA-e u Velikoj Kladuši: Uhapšena osoba po Interpolovoj potjernici

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su 7. jula na području Velike Kladuše jednu osobu za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica Nacionalnog centralnog biroa Interpola Beč.

Izvor: SIPA

Iz SIPA-e je saopšteno da je osoba uhapšena zbog sumnje da je učestvovala u izvršenju više teških krivičnih djela u Austriji, među kojima su namjerna paljevina, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila, kao i krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija.

Za navedena krivična djela, prema Krivičnom zakonu Republike Austrije, propisana je maksimalna kazna zatvora do 15 godina.

Na osnovu operativnih saznanja, osumnjičenu osobu locirali su policijski službenici FAST tima SIPA-e, nakon čega je lišena slobode.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšena osoba predata je u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine radi daljeg postupanja.

U realizaciji ove akcije SIPA je sarađivala sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

(Mondo)