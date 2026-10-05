Sunčano i toplo, poslije podne naoblačenje

U BiH će danas biti sunčano i toplo, a poslije podne očekuje se naoblačenje sa zapada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera ili sjeveroistočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Rudo jedan, Višegrad dva, Han Pijesak, Novi Grad i Prijedor tri, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Sarajevo i Zenica četiri, Bileća, Mrkonjić Grad i Bjelašnica pet, Čemerno i Tuzla šest, Trebinje 12 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH vidljivost je jutros smanjena na putevima u kotlinama i duž riječnih tokova, a povećana je opasnost od sitnih odrona.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj je na dionici auto-puta Kakanj-Lašva zatvoren za sva vozila i preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na graničnom prelazu Gradiška/Gornji Varoš nema gužve na izlaznoj rampi, ali su duža čekanja na ulazu u Hrvatsku, u međudržavnom prostoru.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu i na graničnom prelazu Kostajnica, Doljani i Ivanica, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

(Srna/Mondo)