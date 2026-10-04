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Nove AI saobraćajne kamere otkrivaju lažne tablice u sekundi: Već su uhvatile hiljade vozača

Nove AI saobraćajne kamere otkrivaju lažne tablice u sekundi: Već su uhvatile hiljade vozača

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Zahvaljujući naprednoj vještačkoj inteligenciji koja istovremeno kombinuje i analizira infracrvene snimke i snimke u boji, nove saobraćajne kamere dnevno otkriju na hiljade vozača koji koriste "duh tablice".

Saobraćajne AI kamere mogun da otkriju lažne registracije Izvor: YouTube / Unik CCTV / SmartLife

Vozači koji pokušavaju da izbjegnu saobraćajne kazne i kamere za nadzor godinama koriste takozvane "duh tablice". Iako na prvi pogled izgledaju potpuno legalno i sadrže tačne podatke o vozilu, ove tablice su premazane ili izrađene od specijalne reflektivne plastike koja ih čini nečitljivim za standardne sisteme za automatsko prepoznavanje tablica.

Međutim, britanska policija počela je sa testiranjem novih pametnih kamera kompanije MAV Systems, koje uspješno staju na put ovoj praksi.

Nova tehnologija koristi vještačku inteligenciju koja istovremeno analizira infracrvene snimke i snimke u boji. Na taj način sistem može da prepozna registarsku oznaku uprkos reflektivnom materijalu koji bi trebalo da je sakrije od standardnih ANPR kamera.

Dosadašnja testiranja dala su obećavajuće rezultate. U pojedinim prometnim oblastima Velike Britanije nove kamere dnevno otkriju od nekoliko stotina do nekoliko hiljada "duh tablica", a neka testiranja traju gotovo dvije godine.

Poseban problem je što ove tablice ne moraju da se nabavljaju na crnom tržištu. Vozači ih mogu kupiti i od pojedinih firmi registrovanih kod britanske Agencije za licenciranje vozača i vozila (DVLA).

BBC je tokom istraživanja pronašao prodavce koji su otvoreno nudili ovu vrstu tablica za izbjegavanje kamera, bez traženja dokaza o identitetu ili registraciji vozila. Britanska policija zbog toga traži strožu kontrolu firmi koje izrađuju i prodaju registarske tablice.

Problem nije ograničen samo na Veliku Britaniju. Vozači širom svijeta koriste "duh tablice" kako bi izbjegli plaćanje kazni, dok se koriste i ilegalni mehanizmi koji fizički zaklanjaju ili rotiraju tablicu pred kamerama.

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Tagovi

vještačka inteligencija saobraćaj kamere

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