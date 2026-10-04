Tihi ubica baterije u džepu: Androidi ovo rade preko 500 puta na dan, a možete ih zaustaviti

Uz nekoliko brzih izmjena u podešavanjima možete lako zaustaviti nepotrebno provjeravanje lokacije i produžiti autonomiju telefona za nekoliko sati.

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Ako vam Android telefon tokom noći izgubi zabrinjavajuć dio baterije iako ga niste koristili, uzrok možda nije ono što prvo očekujete. Android tokom dana iznenađujuće često traži podatke o lokaciji, dok pojedina podešavanja i aplikacije nastavljaju da rade u pozadini i troše bateriju.

Jedan od problema krije se iza poznate opcije "Samo dok se aplikacija koristi". Iako ona sugeriše da pristup lokaciji prestaje čim napustite aplikaciju, Instagram, TikTok i Google Maps mogu da ostanu aktivni u memoriji kroz pozadinsku sinhronizaciju ili druge procese.

Za to vrijeme aplikacije na vašem telefonu nastavljaju da traže preciznu ili približnu lokaciju preko 500 puta na dan, što dodatno opterećuje procesor i povećava potrošnju baterije u stanju mirovanja.

Tu je i manje očigledan potrošač. Android podrazumijevano može neprekidno da skenira okolne Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje kako bi aplikacijama pružio preciznije podatke o lokaciji, čak i kada GPS nije uključen.

Ovo skeniranje radi nezavisno od toga da li ste Wi-Fi ili Bluetooth isključili u brzim podešavanjima. Takva aktivnost može da potroši i do 10% do 15% baterije tokom noći ili dok telefon miruje.

Kako da spriječite nepotrebno trošenje baterije

Dovoljno je promijeniti nekoliko podešavanja kako biste ograničili nepotrebne zahtjeve za lokacijom:

Ograničite dozvole : Društvenim mrežama i drugim aplikacijama kojima lokacija nije neophodna podesite "Pitaj svaki put" ili potpuno ukinite pristup lokaciji.

: Društvenim mrežama i drugim aplikacijama kojima lokacija nije neophodna podesite "Pitaj svaki put" ili potpuno ukinite pristup lokaciji. Isključite preciznu lokaciju : Za aplikacije kojima nije potrebna precizna navigacija, poput vremenske prognoze ili društvenih mreža, isključite opciju "Use precise location".

: Za aplikacije kojima nije potrebna precizna navigacija, poput vremenske prognoze ili društvenih mreža, isključite opciju "Use precise location". Isključite pozadinsko skeniranje: U podešavanjima pronađite Location Services (Usluge lokacije), a zatim isključite Wi-Fi scanning i Bluetooth scanning.

Ograničavanjem ovih procesa možete da smanjite nepotrebnu potrošnju baterije, ali i da povećate nivo privatnosti. Ovakve promjene mogu da produže vrijeme rada telefona za nekoliko sati.

(Smartlife/Mondo)