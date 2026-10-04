Tihi ubica baterije u džepu: Androidi ovo rade preko 500 puta na dan, a možete ih zaustaviti

Uz nekoliko brzih izmjena u podešavanjima možete lako zaustaviti nepotrebno provjeravanje lokacije i produžiti autonomiju telefona za nekoliko sati.
Ako vam Android telefon tokom noći izgubi zabrinjavajuć dio baterije iako ga niste koristili, uzrok možda nije ono što prvo očekujete. Android tokom dana iznenađujuće često traži podatke o lokaciji, dok pojedina podešavanja i aplikacije nastavljaju da rade u pozadini i troše bateriju.
Jedan od problema krije se iza poznate opcije "Samo dok se aplikacija koristi". Iako ona sugeriše da pristup lokaciji prestaje čim napustite aplikaciju, Instagram, TikTok i Google Maps mogu da ostanu aktivni u memoriji kroz pozadinsku sinhronizaciju ili druge procese.
Za to vrijeme aplikacije na vašem telefonu nastavljaju da traže preciznu ili približnu lokaciju preko 500 puta na dan, što dodatno opterećuje procesor i povećava potrošnju baterije u stanju mirovanja.
Tu je i manje očigledan potrošač. Android podrazumijevano može neprekidno da skenira okolne Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje kako bi aplikacijama pružio preciznije podatke o lokaciji, čak i kada GPS nije uključen.
Ovo skeniranje radi nezavisno od toga da li ste Wi-Fi ili Bluetooth isključili u brzim podešavanjima. Takva aktivnost može da potroši i do 10% do 15% baterije tokom noći ili dok telefon miruje.
Kako da spriječite nepotrebno trošenje baterije
Dovoljno je promijeniti nekoliko podešavanja kako biste ograničili nepotrebne zahtjeve za lokacijom:
- Ograničite dozvole: Društvenim mrežama i drugim aplikacijama kojima lokacija nije neophodna podesite "Pitaj svaki put" ili potpuno ukinite pristup lokaciji.
- Isključite preciznu lokaciju: Za aplikacije kojima nije potrebna precizna navigacija, poput vremenske prognoze ili društvenih mreža, isključite opciju "Use precise location".
- Isključite pozadinsko skeniranje: U podešavanjima pronađite Location Services (Usluge lokacije), a zatim isključite Wi-Fi scanning i Bluetooth scanning.
Ograničavanjem ovih procesa možete da smanjite nepotrebnu potrošnju baterije, ali i da povećate nivo privatnosti. Ovakve promjene mogu da produže vrijeme rada telefona za nekoliko sati.
(Smartlife/Mondo)