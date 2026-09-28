Google otvorio karte za Android 18: Telefon bi uskoro mogao da izgleda potpuno drugačije

Google je najavio prve detalje o Androidu 18, a nova verzija donosi zanimljive promjene u grafici. Telefon bi mogao da izgleda bolje, bez velikog udara na bateriju.

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Android 18 još nije ni stigao na telefone, a Google je već otkrio jedan dio onoga što sprema. Nova verzija sistema prvi put se pojavila u zvaničnom programu Android Dev Summit-a, a među najavljenim temama nalaze se nove grafičke mogućnosti koje bi aplikacijama mogle da donesu mnogo bogatije efekte, animacije i prelaze.

Google pritom ne želi da korisnici zbog ljepšeg interfejsa dobiju i kraće trajanje baterije, već upravo suprotno - cilj je da grafika postane naprednija, a da telefon i dalje radi glatko.

Najzanimljivije je što Google nije samo usput pomenuo Android 18. U programu događaja posebno je izdvojena sesija posvećena Jetpack Compose-u i grafičkim mogućnostima nove verzije sistema, što je prvi konkretan trag kompanije o tome šta Android 18 donosi. Android Dev Summit biće održan 28. i 29. oktobra u Googleovom Bay View centru u Mauntin Vjuu, a glavno predavanje biće dostupno i putem prenosa.

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Telefon bi mogao da izgleda potpuno drugačije

Google najavljuje dvije tehnologije koje odmah privlače pažnju - mesh gradients i progressive blur. Prva omogućava mnogo složenije i prirodnije prelaze između boja, dok druga donosi kontrolisanije zamućivanje elemenata interfejsa. Za korisnika to ne mora da znači da će dobiti neko dugme sa nazivom „mesh gradient“, već da bi aplikacije mogle da izgledaju znatno bogatije, sa fluidnijim animacijama, složenijim pozadinama, prelazima i providnim elementima.

Takve promjene mogu da se vide na mjestima koja svakodnevno koristimo, a da ih pritom ni ne primijetimo kao posebnu funkciju. Otvaranje aplikacije, prelazak između menija, pojavljivanje prozora, zamućivanje pozadine iza nekog elementa ili promjena boje na ekranu mogu da izgledaju mnogo sofisticiranije. Google očigledno želi da Android dobije moderniji vizuelni sloj, ali bez problema koji često prate zahtjevniju grafiku - seckanje animacija, zagrijevanje telefona i brže pražnjenje baterije.

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Ljepša grafika bez žrtvovanja baterije

Upravo je dio oko performansi možda važniji od samih efekata. Zahtjevnija grafika znači više posla za hardver, posebno GPU, pa se lako može dogoditi da atraktivniji interfejs troši više energije ili da animacije izgube glatkoću. Google zato u najavi posebno ističe da želi da programeri koriste nove efekte bez značajnog uticaja na trajanje baterije i frekvenciju osvježavanja ekrana.

Ako se to zaista ostvari, korist ne bi imali samo najskuplji telefoni. Ideja je da aplikacije mogu da izgledaju bolje, a da se pritom zadrže dobre performanse i na uređajima koji nisu najjači modeli. To je mnogo važniji zadatak od prostog dodavanja novih vizuelnih efekata, jer korisniku ne znači mnogo ljepša animacija ako zbog nje telefon počne da troši bateriju mnogo brže ili da secka pri svakom prelazu.

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Android 18 još neće stići na telefone

Ipak, ne treba očekivati da će Android 18 odmah poslije ove najave početi da stiže na telefone. Google za sada nije objavio datum izlaska nove verzije niti je kroz ovu najavu predstavio kompletan spisak funkcija. Ono što imamo jeste prvi zvanični trag o razvoju sistema i najava da će programeri detaljnije raditi sa novim grafičkim mogućnostima.

To je ipak značajan korak. Android 17 je svoju prvu beta verziju dobio u februaru 2026. godine, a Google sada već uključuje Android 18 u program velikog developerskog događaja. To pokazuje da se razvoj sljedeće generacije sistema ozbiljno zahuktava, iako još nema razloga da se program konferencije tumači kao najava skorog izlaska stabilne verzije.

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Google sprema još veće promjene

Grafika je samo jedan dio onoga što će biti predstavljeno na Android Dev Summitu. Google je u program uključio i teme vezane za vještačku inteligenciju i Android XR, odnosno platformu namijenjenu novoj generaciji uređaja proširene i mješovite realnosti. Kompanija tako istovremeno gura nekoliko velikih promjena unutar Android ekosistema - od izgleda aplikacija, preko AI funkcija, do uređaja koji bi mogli da prošire Android daleko izvan klasičnog telefona.

Zato će oktobarski događaj biti važan za ono što Android 18 tek treba da postane. Za sada znamo da Google želi više grafike, bolje efekte i glatkiji prikaz bez velikog udara na bateriju, ali još ne znamo koliko će se od toga zaista vidjeti na telefonu koji korisnik drži u ruci. Ako kompanija tokom konferencije pokaže konkretne primjere, tek tada će biti jasno da li Android 18 donosi samo nove alate za programere ili i ozbiljnu promjenu izgleda svakodnevnog Android iskustva.