Zvanična potvrda: Satelitski internet Starlink stiže u BiH u narednih nekoliko sedmica

BiH će uskoro postati dio globalne Starlink mreže, a satelitski internet kompanije "Spejs iks" trebalo bi da bude dostupan građanima u narednih nekoliko sedmica, najavio je danas ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto.

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"Gotovo da nema sedmice da ne dobijem pitanje kada će konačno Starlink doći u BiH. Danas konačno možemo reći da će usluga Starlinka biti dostupna u narednim sedmicama", rekao je Forto.

Forto je danas u Sarajevu razgovarao sa direktorom Starlinka za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Rebekom Slik Hanter o početku pružanja usluga ove kompanije u BiH i narednim koracima na domaćem tržištu, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta.

On je naveo da će ova tehnologija biti značajna za stanovnike područja u kojima klasična infrastruktura ne može da obezbijedi kvalitetnu internet vezu, ali i za škole, zdravstvene ustanove i druge korisnike.

Starlink obezbjeđuje širokopojasni internet putem mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, bez potrebe za klasičnom kablovskom infrastrukturom do korisnika, što može biti posebno značajno za ruralna, planinska i druga teško dostupna područja.

Dolazak Starlinka značiće i novog pružaoca usluga na internet tržištu u BiH, dodatni izbor za građane i privredu, kao i mogućnost primjene satelitske povezanosti u obrazovanju, zdravstvu, poslovanju i komunikacijama u vanrednim situacijama.

Hanterova je izrazila zadovoljstvo što će BiH biti uključena u rastuću Starlink mrežu, navodeći da je cilj kompanije da obezbijedi pouzdanu i brzu povezanost bez obzira na to gdje korisnici žive.

Starlink je u BiH registrovao pravno lice "Starlink BH" i 22. maja podnio Regulatornoj agenciji za komunikacije /RAK/ BiH zahtjev za pružanje usluga pristupa internetu radi dobijanja dozvole za rad. Postupak izdavanja dozvole je u međuvremenu bio u toku.

Današnji sastanak nastavak je razgovora Forte i Hanterove održanih u Vašingtonu prošle godine, kada je pokrenuto pitanje dolaska Starlinka na tržište BiH.