Samsung predstavio Galaxy Tab S12 tablete: Veliki ekrani, 7 godina podrške i Photoshop u paketu

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ donose Dimensity 9500 čipset, AMOLED ekrane od 120 Hz, S Pen i čak sedam Android nadogradnji.

Izvor: Samsung

Samsung je zvanično predstavio svoje najnovije flegšip Android tablete - Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+.

Oba modela pokreće MediaTek Dimensity 9500 čipset (3 nm) i dolaze sa OneUI 9 sistemom zasnovanim na Androidu 17. Donose napredne Galaxy AI funkcije, rad u više prozora istovremeno (do tri sekcije), dok Samsung garantuje čak 7 nadogradnji Androida i isto toliko godina sigurnosnih zakrpa.

Izvor: Samsung

Novi čip donosi značajan skok performansi u odnosu na prethodnu generaciju. Samsung tvrdi da je NPU do 61% brži, CPU performanse su poboljšane do 19%, a GPU do 17% u odnosu na Galaxy Tab S11 Ultra. Oba modela koriste i novu 3D Vapor Chamber komoru za efikasnije hlađenje tokom zahtjevnih zadataka.

Glavne razlike između dva modela nalaze se u veličini ekrana, kamerama i kapacitetu baterije:

Galaxy Tab S12 Ultra : Posjeduje ogroman 14,6-inčni AMOLED ekran koji se osvježava brzinom od 120 Hz . Posjeduje bateriju kapaciteta 11.600 mAh , kao i dvostruku zadnju kameru (glavna od 13 MP i ultraširokougaona od 8 MP). Podržava najnoviji Wi-Fi 7 standard i stiže u opcijama do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

: Posjeduje ogroman koji se osvježava brzinom od . Posjeduje bateriju kapaciteta , kao i dvostruku zadnju kameru (glavna od 13 MP i ultraširokougaona od 8 MP). Podržava najnoviji Wi-Fi 7 standard i stiže u opcijama do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije. Galaxy Tab S12+: Stiže sa 12,6-inčnim AMOLED ekranom (120 Hz), baterijom od 10.600 mAh i jednom zadnjom kamerom od 13 MP. Koristi Wi-Fi 6E standard i dolazi sa 12 GB RAM-a uz 256 GB ili 512 GB interne memorije.

U pitanju su Dynamic AMOLED 2X paneli sa maksimalnom osvjetljenošću do 1.600 nita, odnosno 1.000 nita u HBM režimu. Galaxy Tab S12 Ultra je pritom debeo samo 5,1 mm, što ga čini najtanjim Galaxy Tab uređajem koji je Samsung do sada napravio. Galaxy Tab S12+ je neznatno deblji sa 5,3 mm.

Izvor: Samsung

Oba uređaja podržavaju brzo žično punjenje od 45W, imaju prednju ultraširokougaonu selfi kameru od 12 MP, dolaze sa S Pen olovkom u pakovanju i podržavaju proširenje memorije putem microSD kartice do 2 TB.

Još jedna zanimljiva novost je Adobe Photoshop, koji prvi put dolazi unaprijed instaliran na jednom Android tabletu. Interfejs je prilagođen velikom ekranu i S Pen olovci, a podržane su i generativne AI funkcije koje pokreće Adobe Firefly. Kupci Galaxy Tab S12 serije dobijaju četiri mjeseca besplatnog pristupa Photoshop Premium Mobile pretplati.

Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ u prodaju stižu 7. oktobra, a biće dostupni u sivoj i srebrnoj boji.

Preporučena cijena u Evropi iznosi 1.569 evra za Galaxy Tab S12 Ultra, odnosno 1.329 evra za Galaxy Tab S12+.

(Mondo)