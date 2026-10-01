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Sud zaštitio ljudski glas od kopiranja vještačkom inteligencijom: Glumac dobio pravnu bitku protiv TikToka

Sud zaštitio ljudski glas od kopiranja vještačkom inteligencijom: Glumac dobio pravnu bitku protiv TikToka

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Sud u Tokiju zaštitio je ljudski glas od neovlaštenog generisanja vještačkom inteligencijom i korištenja u komercijalne svrhe, nakon presude u korist poznatog japanskog glumca Kendžira Cude protiv administratora stranice na "Tiktoku".

Sud zaštitio ljudski glas od kopiranja vještačkom inteligencijom Izvor: Erlin Diah / Shutterstock.com

Japanski glumac, poznat po svom raskošnom i dubokom glasu koji pozajmljuje junacima popularnih anime serija, rekao je da je vlasnik jednog naloga na "TikToku" nezakonito ostvarivao prihod privlačeći gledaoce njegovim prepoznatljivim glasom, koji je korišten u više od 180 video-snimaka o urbanim legendama i paranormalnim pojavama, te je zatražio da se taj sadržaj obriše, prenosi AP.

Cuda je, nakon što se "TikTok" oglušio o njegov zahtjev, pokrenuo tužbu protiv ove društvene mreže, s ciljem da glas javnih ličnosti bude zaštićen od kopiranja bez saglasnosti.

"Ljudski glas je simbol individualnosti, baš kao i nečiji lik. Očigledna je namjera da se iskoristi komercijalna privlačnost Cudinog glasa", rekla je predsjedavajuća sudija Aja Takahaši, istakavši da neovlašteno korištenje glasa poznatog glumca predstavlja povredu prava.

Presuda je dobra vijest za mnoge glumce koji pozajmljuju glas, a koji su sve više zabrinuti zbog korištenja njihovih glasova generisanih vještačkom inteligencijom na društvenim mrežama.

(Mondo)

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Tagovi

tiktok vještačka inteligencija autorska prava

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