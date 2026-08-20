Uskoro slanje novca putem poruke? Jedna društvena mreža razmatra kako da proširi ulogu na internetu

Nova funkcija slanja novca putem poruka na TikToku mogla bi transformisati platformu u komercijalni ekosistem, ali nosi i regulatorne rizike.

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Popularna društvena mreža TikTok razmatra uvođenje nove funkcije koja bi omogućila korisnicima da međusobno šalju novac putem direktnih poruka.

Tako bi ova društvena mreža proširila prisustvo i uticaj i u finansijskim uslugama. Funkcija još nije aktivna, niti se testira na tržištu, ali tragovi pronađeni u kodu aktuelne verzije TikTok aplikacije za iPhone u SAD ukazuju da kompanija razmatra njeno uvođenje, a ukoliko bude pokrenuta, nova funkcija bi se oslanjala na TikTok Pay, sistem za plaćanja koji je već dostupan u dijelovima jugoistočne Azije.

Portparol TikToka je međutim naglasio da ova funkcija trenutno nije u fazi testiranja, što znači da se projekat još nalazi u ranoj fazi razvoja. TikTok Pay je trenutno dostupan samo u Vijetnamu, Maleziji i Tajlandu, gde se koristi za plaćanje kupovina preko TikTok Shopa, a kako navodi Bloomberg, kompanija nije obavezna da na kraju uvede peer-to-peer plaćanja, ali razvoj odgovarajuće infrastrukture pokazuje da matična kompanija ByteDance ozbiljno razmatra takvu mogućnost.

Širenje plaćanja predstavljalo bi logičan nastavak TikTokove transformacije iz društvene mreže u komercijalnu platformu. Društvene mreže sve više pokušavaju da zadrže korisnike unutar sopstvenih ekosistema, jer im povezivanje sadržaja, trgovine i finansijskih transakcija omogućava ne samo veći prihod već i pristup većoj količini podataka o potrošačkim navikama, a značajan dio finansijskih transakcija odvija se unitar TikTok ekosistema, korisnici kuputju digitalne novčiće koji služe za slanje virtuelnih poklona kreatorima i voditeljima prenosa uživo. Ti pokloni se kasnije mogu pretvoriti u novac.

Uvođenjem direktnog slanja novca kroz poruke TikTok bi takve transakcije zadržao unutar sopstvenog sistema i preuzeo dio vrijednosti koja trenutno odlazi drugim platnim servisima.

Prema javno dostupnim oglasima za posao, kompanije zapošljavaju stručnjake za finansijske usluge, a među rukovodiocima koji učestvuju u razvoju platnih sistema nalaze se i bivši rukovodioci JPMorgan Chase.

TikTok je ove godine završio i dogovor o prenosu dela svog poslovanja u SAD na američke investitore, u okviru aranžmana čiji je cilj bio izbjegavanje nacionalne zabrane i ublažavanje zabrinutosti zbog bezbednosti podataka. Trampova administracija je ovog mjeseca ukinula ograničenja za korišćenje TikToka na uređajima savezne vlade, uz obrazloženje da aplikacija više ne predstavlja bezbjednosni rizik.

Rizik

Ulazak TikToka u finansijske usluge nosi i regulatorne rizike, a neke njegove funkcije povezane sa plaćanjem već su bile predmet tužbi državnih tužilaca u SAD, koji su tvrdili da su pojedini alati doprinijeli finansijskoj i seksualnoj eksploataciji djece, kao i da su u određenim slučajevima mogli predstavljati kršenje zakona o prenosu novca ili olakšati pranje novca.

Zbog toga bi uvođenje direktnih peer-to-peer plaćanja na američkom tržištu predstavljalo mnogo ozbiljniji regulatorni korak od pukog proširenja funkcionalnosti društvene mreže.

TikTok pritom nije jedina velika društvena platforma koja pokušava da spoji društvene mreže, trgovinu i finansije. X, u vlasništvu Elona Muska, tokom prethodne godine napravio je značajan korak ka modelu "everything app", koji uključuje i finansijske usluge.

Korisnici širom svijeta potrošili su od početka godine više od 2,9 milijardi dolara na TikToku, prema podacima kompanije za tržišnu inteligenciju Sensor Tower. TikTok je od 2022. godine globalno vodeća aplikacija prema prihodima od kupovina unutar aplikacije, dok korisnici u SAD na ovoj platformi troše više nego na YouTubeu, Facebooku i Instagramu.

(EUpravo zato/Biznis)