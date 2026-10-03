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Policija ima nov način za izvlačenje podataka sa zaključanog iPhona: Novi alat zaobilazi Apple zaštitu

Policija ima nov način za izvlačenje podataka sa zaključanog iPhona: Novi alat zaobilazi Apple zaštitu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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GrayKey je u potpunosti neutralisao zaštitu kojom je Apple pokušao da sačuva privatnost svojih korisnika.

Novi GrayKey alat zaobilazi Apple zaštitu Izvor: Ekaterina_Minaeva/Shutterstock

Policija bi uskoro mogla znatno lakše da pristupa podacima na zaključanim iPhone uređajima. Procurjeli snimak za obuku otkrio je da je kompanija Magnet Forensics razvila alat koji navodno zaobilazi Apple-ovu zaštitu i čuva pristup podacima čak i ako se telefon restartuje ili ostane bez baterije.

Riječ je o novim mogućnostima forenzičkog alata GrayKey, koji Magnet Forensics prvenstveno prodaje policijskim službama. Kompanija je razvila GrayKey Preserve i Evidence Preservation Mode, namijenjene upravo očuvanju podataka kojima istražitelji mogu da pristupe na zaplijenjenim iPhone telefonima.

"Ovo potpuno mijenja pravila igre za iOS forenziku i funkcija je koju bih volio da smo imali još prije nekoliko godina", kaže zaposleni kompanije Magnet Forensics u snimku koji je dobio 404 Media.

Nova tehnologija posebno je važna zbog bezbjednosne funkcije Inactivity Reboot, koju je Apple uveo 2024. godine. Ako iPhone nije otključan duže od 72 sata, uređaj se automatski restartuje.

Zašto je restart iPhone-a pravio problem policiji

Nakon restartovanja iPhone prelazi u stanje poznato kao Before First Unlock (BFU). Tada je veći dio podataka šifrovan i znatno mu je teže pristupiti bez šifre vlasnika.

Situacija je drugačija nakon što korisnik prvi put otključa telefon. Uređaj tada prelazi u After First Unlock (AFU) stanje, u kojem je veća količina podataka dostupna forenzičkim alatima.

404 Media navodi da novi GrayKey alati uspijevaju da sačuvaju upravo AFU stanje. Magnet Forensics nije otkrio kako je to tehnički izvedeno.

"Čak i ako se uređaj ponovo pokrene iz bilo kog razloga, zbog održavanja memorije, gubitka napajanja ili nečeg drugog, AFU stanje se ne gubi", navodi predstavnik kompanije u procurjelom snimku.

Novi alati navodno mogu da spriječe i automatsko brisanje pojedinih podataka sa iPhone-a nakon određenog vremena. Među njima su keširani podaci o lokaciji, nedavno obrisane iMessage poruke i fotografije.

Ako GrayKey zaista funkcioniše na opisani način, policija je pronašla način da neutrališe jednu od zaštita kojom je Apple pokušao da dodatno obezbijedi podatke na zaključanim uređajima. To ponovo otvara pitanje granice između digitalne privatnosti korisnika i mogućnosti policijske forenzike.

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Tagovi

iphone zaštita privatnost

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