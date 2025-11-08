Kurti predstavio prvi dron proizveden na Kosovu

Kosovski premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti saopštio je danas da je u Gnjilanu prisustvovao predstavljanju prvog drona proizvedenog na Kosovu.

Izvor: Albin Kurti/Facebook

"Gradimo i razvijamo budućnost odbrambene industrije i unapređenje borbenih dronova na Kosovu. Naša zemlja postaje proizvođač. U Gnjilanu sam sa gradonačelnikom Albanom Hisenijem posjetio kompanije 'Future Minds Academy' и MIGA SkyShield MAR“ koje proizvode vojne dronove“, rekao je Kurti, obavila je Koha.

On je naveo i tehničke detalje novih dronova proizvedenih na Kosovu.

„Kamikaza dron K1 dostiže maksimalnu brzinu od 180 kilometara na sat i visinu do 2.500 metara, dok ‘Skifter’ dostiže visinu od 5.000 metara, operativni domet od 20 kilometara i brzinu od 270 kilometara na sat“, naveo je Kurti.