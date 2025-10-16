Dino (18) prodat za 5.200.00 evra,pa uzeo dres "Kosova"!

Dino Klapija će po svemu sudeći uskoro postati reprezentativac tzv. "Kosova".

Izvor: Twitter/Utdtruthful/Screenshot

Mnogo se pričalo u posljednje vrijeme o Dinu Klapiji koji je sa 18 godina veliki talenat oko koga se selekcije na Balkanu tuku, a izgleda da će na kraju zaigrati za selekciju tzv. "Kosova".

Dino Klapija je rođen u Nort Hempstedu u Sjedinjenim Američkim državama 5. januara 2007, godine, a nakon igranja za juniorske selekcije SAD-a došao je 2023. godine u Hrvatsku. Proveo je malo vremena u Dinamu iz Zagreba, a zatim je potpisao za Kustošiju.

Klub iz treće lige koji je nedavno doveo čak i Nikolu Maksimovića mu je dao seniorske minute, a ovaj napadač je mogao da bira između nekoliko nacionalnih selekcija. Naravno nastupa za U19 tim Amerike, ali zbog korijena ima mogućnost da igra za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju kao i selekciju tzv. "Kosova".

Sada se navodi u regionalnim medijima da će napadač koji je nedavno potpisao za RB Lajpcig postati reprezentativac "Kosova". Razlog za to je pobjeda "Kosova" nad Švedskom nakon koje je ova selekcija nadomak baraža za Mundijal 2026.

Već vrijedi milione

Izvor: Youtube/WorldOfFootballHD/Screenshot

Nakon samo nekoliko utakmica u Kustošiji RB Lajpcig je platio mladog napadača 5.200.000 evra, a u svemu tome je učestvovao njegov agent Endi Bara. Selektor Franko Foda u napadu ima i najbolji izbor igrača. Tu je kapite Vedat Muriđi iz Majorke, Fisnik Arslani igra za Hofenhajm, Milot Rašica za Bešiktaš, Albion Rahmani za Spartu, a Ermal Krasnići za Legiju.

