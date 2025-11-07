"Zmajevi" saznali protivika u predbaražu za Svjetsko prvenstvo

Rukometna reprezentacija BiH igraće predbaraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv "Kosova".
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u predbaražu za Svjetsko prvenstvo igrat će protiv *Kosova, odlučeno je žrijebom Evropske rukometne federacije (EHF).
Prvi susret planiran je 18. ili 19. marta 2026. godine u Bosni i Hercegovini, dok je revanš na programu 21. ili 22. marta na Kosovu. Pobjednik ovog dvomeča izboriće plasman u baraž kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj.
Osim ovog para, žrijeb je odredio i ostale duple susrete predbaraža:
- Četvrtoplasirani iz grupe E EHF Euro 2026 – Izrael
- Četvrtoplasirani iz grupe C EHF Euro 2026 – Slovačka
- Četvrtoplasirani iz grupe A EHF Euro 2026 – Litvanija
- Četvrtoplasirani iz grupe F EHF Euro 2026 – Latvija
- Turska – Četvrtoplasirani iz grupe B EHF Euro 2026
- Grčka – Belgija
- Finska – Četvrtoplasirani iz grupe D EHF Euro 2026