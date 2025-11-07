logo
"Zmajevi" saznali protivika u predbaražu za Svjetsko prvenstvo

"Zmajevi" saznali protivika u predbaražu za Svjetsko prvenstvo

Autor Haris Krhalić
0

Rukometna reprezentacija BiH igraće predbaraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv "Kosova".

BiH protiv Kosova u predbaražu za Svjetsko prvenstvo Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u predbaražu za Svjetsko prvenstvo igrat će protiv *Kosova, odlučeno je žrijebom Evropske rukometne federacije (EHF).

Prvi susret planiran je 18. ili 19. marta 2026. godine u Bosni i Hercegovini, dok je revanš na programu 21. ili 22. marta na Kosovu. Pobjednik ovog dvomeča izboriće plasman u baraž kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj.

Osim ovog para, žrijeb je odredio i ostale duple susrete predbaraža:

  • Četvrtoplasirani iz grupe E EHF Euro 2026 – Izrael
  • Četvrtoplasirani iz grupe C EHF Euro 2026 – Slovačka
  • Četvrtoplasirani iz grupe A EHF Euro 2026 – Litvanija
  • Četvrtoplasirani iz grupe F EHF Euro 2026 – Latvija
  • Turska – Četvrtoplasirani iz grupe B EHF Euro 2026
  • Grčka – Belgija
  • Finska – Četvrtoplasirani iz grupe D EHF Euro 2026

