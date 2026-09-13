Potraga za 130 putnika nakon nesreće broda u Indoneziji: Potvrđena smrt šest ljudi

Putnički brod sa 243 osobe doživio je nesreću u Javanskom moru. Šest osoba je poginulo, 113 je evakuisano, a za 130 se traga.

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Indonežanske spasilačke ekipe danas tragaju za 130 osoba nakon nesreće putničkog broda u Javanskom moru. Prema podacima državne agencije za potragu i spasavanje, 113 putnika je evakuisano, dok je šest osoba poginulo.

Nestanak indonežanskog putničkog broda “Virgo Transport 8”, na kojem su se nalazile 243 osobe, uključujući 30 članova posade, prijavljen je nakon što je rano jutros, tokom lošeg vremena, izgubljena komunikacija sa nadležnim službama, javlja Rojters.

BREAKING: At least 125 people are missing after the passenger ship Virgo Transport 8 lost contact in the Java Sea near South Kalimantan, Indonesia.



Authorities have rescued 115 people, while 1 person has been confirmed dead. Search and rescue operations are ongoing.pic.twitter.com/urIUSJQ0e7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors)September 13, 2026

Brod je u subotu isplovio iz Surabaje, na istočnoj Javi, prema gradu Bandžarmasinu u južnom Kalimantanu.

Indonežanski ministar saobraćaja Dudi Purvagandi izjavio je da se brod prevrnuo, a ne potonuo, pozivajući se na zapažanja posade helikoptera.

Dodao je da će uzrok nesreće biti utvrđen daljom istragom.

LOOK AT SIZE of INDONESIA FERRY that CAPSIZED in JAVA SEA



FLIPS UPSIDE DOWN in SEA — at least 6 DEAD



HUNDREDS MISSING, 107 RESCUED — 243 ONBOARDpic.twitter.com/h0L4S0Zb4G — RT (@RT_com)September 13, 2026

Državna agencija za potragu i spasavanje prethodno je saopštila da je brod potonuo.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalim putnicima.