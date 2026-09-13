logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potraga za 130 putnika nakon nesreće broda u Indoneziji: Potvrđena smrt šest ljudi

Potraga za 130 putnika nakon nesreće broda u Indoneziji: Potvrđena smrt šest ljudi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Putnički brod sa 243 osobe doživio je nesreću u Javanskom moru. Šest osoba je poginulo, 113 je evakuisano, a za 130 se traga.

Nesreća broda u Indoneziji: Šest osoba poginulo, 130 se traži Izvor: X/Screenshot

Indonežanske spasilačke ekipe danas tragaju za 130 osoba nakon nesreće putničkog broda u Javanskom moru. Prema podacima državne agencije za potragu i spasavanje, 113 putnika je evakuisano, dok je šest osoba poginulo.

Nestanak indonežanskog putničkog broda “Virgo Transport 8”, na kojem su se nalazile 243 osobe, uključujući 30 članova posade, prijavljen je nakon što je rano jutros, tokom lošeg vremena, izgubljena komunikacija sa nadležnim službama, javlja Rojters.

Brod je u subotu isplovio iz Surabaje, na istočnoj Javi, prema gradu Bandžarmasinu u južnom Kalimantanu.

Indonežanski ministar saobraćaja Dudi Purvagandi izjavio je da se brod prevrnuo, a ne potonuo, pozivajući se na zapažanja posade helikoptera.

Dodao je da će uzrok nesreće biti utvrđen daljom istragom.

Državna agencija za potragu i spasavanje prethodno je saopštila da je brod potonuo.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalim putnicima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Indonezija nestali nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ