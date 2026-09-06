Erupcija vulkana napravila haos u Indoneziji: Zatvoreno 8 aerodroma, blokirano 150.000 putnika

Više od 150.000 putnika ostalo je blokirano nakon erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji. Vulkanski pepeo doveo je do privremenog zatvaranja osam aerodroma i poremetio najmanje 712 letova.

Izvor: PVMBG / Xinhua News / Profimedia

Više od 150.000 putnika ostalo je blokirano nakon što je erupcija vulkana primorala indonežanske vlasti da privremeno obustave rad osam aerodroma.

Međunarodni aerodrom Soekarno-Hata u Džakarti prvi je zatvoren u nejdjelju ujutru, pošto je pepeo iz vulkana Anak Krakatau otkriven u vazdušnom prostoru u blizini aerodroma.

Indonežanski ministar saobraćaja Dudi Purvagandi saopštio je da je do sada pogođeno 712 letova i pozvao avio-kompanije da razmotre preusmjeravanje pojedinih linija na druge aerodrome.

Vulkan je počeo da eruptira kasno u petak uveče, izazivajući neprekidnu seizmičku aktivnost, izbacivanje fontana lave i snažne eksplozivne zvuke koji su se čuli širom okolnih područja. Vlasti su saopštile da su se još dvije erupcije dogodile rano u nedjelju.

Pogođene međunarodne linije

Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma prvenstveno pogodila letove ka Singapuru i iz njega, kao i druge međunarodne linije, uključujući one ka Dohi, Sidneju i Kuala Lumpuru.

Purvagandi je rekao da je odluka o privremenom zatvaranju dodatnih aerodroma donijeta nakon što su ispitivanja pokazala da se vulkanski pepeo proširio prema Zapadnoj Javi, prenosi BBC.

Pozvao je avio-kompanije da ubrzaju povraćaj novca putnicima čiji su letovi otkazani, kao i da blagovremeno obavještavaju putnike o predstojećim letovima kako bi se izbegle gužve na aerodromima.

Prema podacima indonežanske meteorološke agencije BMKG, istočno od vulkana, iznad ostrva Java, pepeo je dostigao visinu od oko 6.000 metara. Zapadno od vulkana, na strani ostrva Sumatra, oblak pepela popeo se do približno 15.000 metara.

Nema upozorenja na cunami

Vlasti su potvrdile da zbog najnovije aktivnosti vulkana nije izdato upozorenje na cunami. Anak Krakatau nalazi se u Sundskom moreuzu, između ostrva Java i Sumatra.

Ministar zdravlja pozvao je stanovnike pogođenih područja da ostanu u zatvorenom i nose zaštitne maske zbog opasnosti koje vulkanski pepeo predstavlja za disajne puteve, oči i kožu.

Prema pisanju lokalnog lista „Kompas“, nekoliko škola otkazalo je aktivnosti u subotu nakon što su učenici i stanovnici prijavili iritaciju očiju zbog pepela. Pojedini ribari su iz istog razloga odustali od izlaska na more.

Stanovnik Aldi Čandra Prajogi rekao je da posljedice pepela oseća još od petka uveče.

"Imam osjećaj kao da su mi sitna zrna pijeska upala u oči", rekao je on, dodajući da mora da koristi kapi kako bi ublažio iritaciju.

Naveo je i da je sloj prašine toliko debeo da dvorište ispred kuće mora da čisti na svakih pet minuta.

Vulkan nastao nakon istorijske erupcije

Anak Krakatau, čije ime znači „Dete Krakatoe“, povremeno je aktivan otkako se početkom prošlog vijeka izdigao iz mora. Nastao je u kalderi formiranoj posle razorne erupcije vulkana Krakatoa 1883. godine.

Vulkan, poznat i kao Anak Krakatoa, urušio se u decembru 2018. godine i izazvao ogroman cunami u kojem je poginulo više od 400 ljudi. Hiljade stanovnika obala Sumatre i Jave tada su povrijeđene ili raseljene.

Naučnici su kasnije utvrdili da su pojedini komadi stena koji su se tokom urušavanja odvojili od vulkana bili visoki između 70 i 90 metara.

Anak Krakatau nalazi se u Pacifičkom vatrenom prstenu, pojasu vulkana, trusnih područja i tektonskih ploča koji se prostire na oko 40.000 kilometara, od južnog vrha Južne Amerike do Novog Zelanda.

Približno 90 odsto svih zemljotresa događa se duž tog pojasa, u kojem se nalazi i oko 75 odsto svih aktivnih vulkana na Zemlji, odnosno ukupno 452 aktivna vulkana.

(MONDO)