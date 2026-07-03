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Misterija prirode: Ovaj vulkan izbacuje čisto zlato, a niko ne zna kako je to moguće

Misterija prirode: Ovaj vulkan izbacuje čisto zlato, a niko ne zna kako je to moguće

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Vulkan Erebus na Antarktiku jedini je poznati vulkan na svijetu koji u atmosferu izbacuje mikroskopske kristale čistog zlata. Naučnici već više od tri decenije pokušavaju da objasne kako nastaje ovaj neobičan fenomen.

Vulkan Erebus na Antarktiku izbacuje čisto zlato Izvor: Profimedia/AFP

Na Rosovom ostrvu, oko 1.350 kilometara od Južnog pola, nalazi se Erebus, najjužniji aktivni vulkan na svijetu. Visok je 3.792 metra, a u njegovom krateru decenijama postoji jezero lave.

Osim lave, pepela i vrelih gasova, Erebus svakodnevno izbacuje oko 80 grama zlatne prašine u obliku mikroskopskih kristala. Vjetrovi ih mogu raznijeti i do 1.000 kilometara od vulkana, navodi Science Alert.

Jedini vulkan koji izbacuje "čisto zlato"

Prisustvo zlata u vulkanskim gasovima nije rijetkost, a italijanska Etna čak dnevno izbaci i do 2,5 kilograma zlata.

Međutim, razlika je u tome što je kod drugih vulkana zlato vezano u hemijskim jedinjenjima ili gasovima, dok Erebus izbacuje kristale elementarnog, odnosno čistog zlata. Za sada je to jedini vulkan kod kojeg je ovaj fenomen direktno potvrđen.

Misterija koja zbunjuje naučnike

I dalje nije poznato kako se zlato izdvaja iz magme i formira kristale veličine od 20 do 60 mikrometara.

Jedna teorija kaže da zlato u magmi stvara jedinjenja sa hlorom, koja zajedno sa vulkanskim gasovima dospijevaju u atmosferu, gdje se hlade i kristališu. Problem je što gasovi sadrže veoma male količine zlata, pa je takav proces malo vjerovatan.

Druga pretpostavka je da kristali nastaju u kori koja se formira na površini jezera lave, a zatim ih uzlazni tokovi gasova izbacuju visoko u atmosferu.

Iako je od otkrića ovog fenomena prošlo više od 30 godina, naučnici i dalje nemaju konačan odgovor kako Erebus stvara i izbacuje sićušne kristale čistog zlata.

(Mondo.rs)

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