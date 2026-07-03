Misterija prirode: Ovaj vulkan izbacuje čisto zlato, a niko ne zna kako je to moguće

Vulkan Erebus na Antarktiku jedini je poznati vulkan na svijetu koji u atmosferu izbacuje mikroskopske kristale čistog zlata. Naučnici već više od tri decenije pokušavaju da objasne kako nastaje ovaj neobičan fenomen.
Na Rosovom ostrvu, oko 1.350 kilometara od Južnog pola, nalazi se Erebus, najjužniji aktivni vulkan na svijetu. Visok je 3.792 metra, a u njegovom krateru decenijama postoji jezero lave.
Osim lave, pepela i vrelih gasova, Erebus svakodnevno izbacuje oko 80 grama zlatne prašine u obliku mikroskopskih kristala. Vjetrovi ih mogu raznijeti i do 1.000 kilometara od vulkana, navodi Science Alert.
Jedini vulkan koji izbacuje "čisto zlato"
Prisustvo zlata u vulkanskim gasovima nije rijetkost, a italijanska Etna čak dnevno izbaci i do 2,5 kilograma zlata.
Međutim, razlika je u tome što je kod drugih vulkana zlato vezano u hemijskim jedinjenjima ili gasovima, dok Erebus izbacuje kristale elementarnog, odnosno čistog zlata. Za sada je to jedini vulkan kod kojeg je ovaj fenomen direktno potvrđen.
Misterija koja zbunjuje naučnike
I dalje nije poznato kako se zlato izdvaja iz magme i formira kristale veličine od 20 do 60 mikrometara.
Jedna teorija kaže da zlato u magmi stvara jedinjenja sa hlorom, koja zajedno sa vulkanskim gasovima dospijevaju u atmosferu, gdje se hlade i kristališu. Problem je što gasovi sadrže veoma male količine zlata, pa je takav proces malo vjerovatan.
Druga pretpostavka je da kristali nastaju u kori koja se formira na površini jezera lave, a zatim ih uzlazni tokovi gasova izbacuju visoko u atmosferu.
Iako je od otkrića ovog fenomena prošlo više od 30 godina, naučnici i dalje nemaju konačan odgovor kako Erebus stvara i izbacuje sićušne kristale čistog zlata.
(Mondo.rs)