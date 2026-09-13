Vozač u Sarajevu bježao od policije: Nakon hapšenja utvrđeno da ima 24 hiljade KM neplaćenih kazni

Policija je u Starom Gradu uhapsila muškarca koji je ponovo činio više saobraćajnih prekršaja, a dugovao je 23.776,60 KM neplaćenih kazni.

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Policijski službenici Jedinice za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su u Starom Gradu muškarca zbog nastavka činjenja više saobraćajnih prekršaja.

Kako je saopšteno iz MUP-a KS, J. A. iz Sarajeva, rođen 1981. godine, uhapšen je 12. septembra oko 20.30 časova u ulici Zelenih beretki.

On je zatečen za volanom „Volkswagen Golfa“ na kojem su se nalazile ručno izrađene registarske tablice.

Policija ga sumnjiči za više prekršaja, između ostalog zbog nepostupanja po znakovima ovlaštenih osoba, upravljanja vozilom sa nepripadajućim registarskim tablicama i vožnje nakon isteka važenja potvrde o registraciji duže od 30 dana.

Takođe je utvrđeno da je vozilom upravljao pod uticajem opojnih droga, dok se tereti i za nepostupanje po zakonitom naređenju ovlaštenih službenih osoba, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo.

Dodatnom provjerom u Registru novčanih kazni utvrđeno je da J. A. ima neplaćene novčane kazne iz ranijih prekršaja u ukupnom iznosu od 23.776,60 KM.

Iz MUP-a KS navode da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja.

Nakon hapšenja policija je privremeno oduzela vozilo kojim je upravljao.

O lišenju slobode obaviješten je dežurni sudija za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu, a J. A. je predat u prostorije za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.