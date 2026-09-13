logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potonuo brod s migrantima kod Grčke, Najmanje 25 nestalih

Potonuo brod s migrantima kod Grčke, Najmanje 25 nestalih

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Oko 25 ljudi vodi se kao nestalo nakon potonuća broda sa migrantima južno od grčkog ostrva Gavdos. Spašena je 51 osoba, a potraga traje.

Oko 25 migranata nestalo nakon potonuća broda kod ostrva Gavdos Izvor: Costas Metaxakis / AFP / Profimedia

Oko 25 ljudi vodi se kao nestalo nakon što je brod sa migrantima potonuo južno od grčkog ostrva Gavdos, saopštila je grčka obalska straža.

Prema navodima preživjelih, na brodu je bilo ukupno 77 ljudi, dok su plovila koja su se našla u blizini do sada spasila 51 osobu.

Jedna osoba pronađena je bez svijesti, dok je potraga za nestalima u toku.

U akciji spasavanja učestvovala su četiri obližnja plovila, kao i dva čamca Fronteksa, agencije Evropske unije za zaštitu granica.

Grčka obalska straža saopštila je da su prema mjestu nesreće upućeni i dodatni brod obalske straže, brod Fronteksa i helikopter, koji će se uključiti u potragu za nestalima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka migranti brod brodolom nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ